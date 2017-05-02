В Уфе ветеран Великой Отечественной войны отметила юбилей

Страна активно готовится масштабно отметить 72 годовщину Великой Победы. А для уфимки - Александры Абакумовой, праздник наступил уже сегодня. Пенсионерка, которая прошла Великую Отечественную и войну с Японией, отметила 95 день рождения. Женщина полна сил и бодрости, и планирует принять участие в праздничном параде.

Поздравления со всей страны Александра Андреевна принимает каждые 10 минут. В свои 95 у неё практически нет свободного времени: каждый день встречи, совещания, подготовки к различным событиям. Почти двадцать лет ветеран возглавляет комиссию по работе среди женщин - участниц Великой Отечественной войны.

«Меня часто приглашают в школы. Я с удовольствием встречаюсь, рассказываю как им надо себя вести и как мы отвоевали свое государство», - говорит Ветеран Великой Отечественной войны Александра Абакумова.

Роковой день, начало войны, Александра Андреевна вспоминает с содроганием. 18-тилетняя студентка речного техникума, вместе с сокурсницами, гуляла по площади в Горьком. Внезапно, в небе появились самолеты, а из их чрева к земле устремилась свинцовая смерть.

«Самолет немецкий спустился очень низко и стал стрелять, а студентов идет по улице Свердлова целое шествие с учебных заведений. По этому шествию студентов они начали стрелять. Перед нами падали ребята. Это был трагический момент», - рассказывает Ветеран Великой Отечественной войны Александра Абакумова.

На войну Александра Абакумова отправилась добровольцем. Что такое оружие, и как им нужно пользоваться - не имела даже малейшего представления. Всему обучилась прямо на фронте. Позже молодая девушка стала командиром прибора Управления зенитно-артиллерийским огнем.

«Боялись, что девушки на фронте, они не освоят те позиции, те различные обязанности, которые на них возлагались. Однако ни одна девчонка не подвела, когда ее привезли на фронт. В частности, например, нас привезли», - продолжает Александра Абакумова.

Было в жизни Александры Абакумовой и такое, когда в один день пришлось испытать небывалое счастье и настолько же сильное горе. Под конец войны ее вместе с фронтовиками отправили на Дальний Восток. В дороге Александра Андреевна узнала о победе. Великая Отечественная закончилась. Но радость молодых ребят была не долгой.

«Вдруг остановился утром рано поезд, наш эшелон. Нас стали вытаскивать из этих вагонов, мы перепугались. Нас оттуда вытаскивают, кричат: «Победа, победа». Мы ничего не поймем. Вытащили, качают нас. Мы просто вот момент этого крика, мы узнали, что люди сума сходят от этой победы. Нам говорят: «По вагонам». Ну, мы в вагоны снова. И куда? Таким образом, оказывается, мы уже объявили войну Японии», - заключила Ветеран Великой Отечественной войны Александра Абакумова

После двух войн Александра Абакумова вернулась в Горький и начала жизнь заново: снова поступила в речной техникум, а после окончания учебы по распределению поехала работать в Уфу. С годами столица Башкортостана стала для нее родным городом. А Уфа обрела ещё одного земляка-героя.

Гульнара Ситдикова

2 мая