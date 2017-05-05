В Уфе ветераны продолжают принимать поздравления

От имени Городского совета Уфы ветеранов поздравили депутаты Городского совета столицы Алина Сулейманова и Александр Соснин, в поздравлении также принимали участие представители Администраций районов города Уфы.

Первой поздравление принимала Курбангалиева Шагида Сагатулловна, она ушла на фронт в 19 лет.

«Я очень хочу, чтобы мои дети, внуки и правнуки никогда не знали, что такое война! До сих пор помню эти холодные ночи, когда охраняли вагоны с боевой техникой. Винтовку свою помню и пулемет. Никогда не забуду День Победы. Никогда не смотрю фильмов о войне. Не хочу вспоминать эти тяжелые годы», - говорит Шагида Курбангалиева.

После войны Шагида Сагатулловна создала семью, вместе с супругом они воспитали 5 детей и 10 внуков.

Следующим с наступающим праздником поздравили Муслюмова Рафката Вакиловича, который ушел на фронт добровольцем. Воевал в Молдавии на границе с Румынией. Освобождал Донецк.

На сегодняшний день Рафкат Вакилович сохраняет активную жизненную позицию. Не пропускает ни одно событие в политической жизни страны.

7 мая