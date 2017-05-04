В Уфе во дворе многоэтажки появился палисадник

88-летняя уфимка во дворе многоэтажки разбила богатый палисадник. Одна преобразила более двухсот квадратных метров территории. Мимозы, крыжовник, смородина, вишня. На участке посажено десятки видов растений.

Жених за Диной Ивановной приехал больше полувека назад, но с тех пор высаживать растения под окном своего дома она не перестала. Слова отца и матери женщина помнит как в детстве. Поэтому сегодня красоту во дворе пенсионерка наводит не только ради эстетического удовольствия, а в память о своих родителях.

А еще маргаритки, ирис, розы, нарциссы. Только цветов за 20 лет добровольной работы ландшафтного дизайнера в этом дворе Дина Ивановна насчитывает 46 видов. В жизни бывает всякое. Природа как лекарство может утешить и успокоить, подчеркивает женщина.

«Цветок - это не просто цветок. Каждый цветок лекарство. Сорвать цветок, замять его - это тоже самое, если, например, у мальчика оторвать ухо или у девочки бант на голове. Надо желать природу. Каждый листик чистит воздух, дает нам кислород», - говорит Дина Коновалова.

Дина Ивановна - инвалид второй группы. Не смотря на это, двор она облагораживает каждый год. Следить за палисадником не приходится. Вандалы клумбы обходят стороной. А если что на защиту всегда придут соседи. Они, к слову, такой сожительнице просто не нарадуются.

В прошлом году экстерьер палисадника нарушили рабочие подрядной организации. Из-за ремонта теплотрассы пришлось вскрыть участок. Однако поврежденным цветник не оставят. За свой счет подрядчик закупит рассаду для высадки, заасфальтирует пешеходные дорожки и укрепит детский комплекс.

«Городские службы и жилищные организации всегда идут навстречу инициативным горожан. И здесь во дворе по адресу Проспект Октября 92 здесь очень инициативная бабуля, содержала очень красивый палисадник, но в связи с ремонтом теплотрассы некоторые объекты благоустройства были нарушены и поэтому, сегодня сюда привезут чернозем, здесь городские службы выравнивают площадку, монтируют бордюры, что у двора был красивый и ухоженный палисадник», - сказала начальник отдела пресс-службы Администрации Уфы Рената Салахова.

Так палисадник не просто восстановит прежний вид, но и заиграет новыми красками. Если таких людей станет больше, то со временем облик Уфы значительно улучшится, поясняют в Администрации города.

Гульнара Ситдикова

4 мая