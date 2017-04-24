В Уфе воспитанники детского сада №248 обратились к медикам

Массовое отравление или ротавирусная инфекция? Воспитанники детского сада №248 в Уфе после посещения дошкольного учреждения обратились за медицинской помощью с похожими симптомами. Сейчас здоровью малышей ничего не угрожает, а специалисты выясняют, что стало причиной недомогания.

Диана Кубеева рассказывает: симптомы, похожие на отравление у 6-летнего сына и 4-летней дочери проявились по возвращении из детского сада. Но утверждать, что причиной стала именно еда, в дошкольном учреждении женщина не берется.

«Я в данном случае не могу ничего комментировать. Потому что я сама не имею медицинского образования. Я жду, когда конкретно вот у меня будут на руках результаты анализов, я смогу дать какую-то оценку этим результатам», - говорит Диана Кубеева.

За медицинской помощью обратились 7 из 152 воспитанников 248 детского сада. Никого из малышей не госпитализировали, сейчас они чувствуют себя хорошо. Руководство учреждения уверяет, что риск отравления минимален. Коллектив поваров работает с 2009 года, за это время не получали никаких нареканий. Еда готовится с соблюдением всех требований, в пищеблоке - идеальный порядок.

«Я думаю, что, скорее всего это связано с погодными условиями, с какими-то ротавирусными инфекциями, которые каждый год в апреле месяце именно в возрасте детей, которые пострадали», - сказала заведующая детским садом №248 Елена Петрова.

Многие произошедшее связали с переходом детских садов на аутсорсинг. Теперь за меню отвечает Центр детского питания. Но, по мнению специалистов, новая система наоборот, повышает качество контроля.

«Все продукты, поступающие в детские сады, соответствуют техническому заданию, которое установлено для этого. Все продукты, поступающие в детские учреждения, имеют сопроводительные документы. Сертификаты качества, удостоверения качества», - рассказала врач – диетолог Наиля Исламова.

Известно, что в этот день детям на ужин давали макароны, котлеты и кисель. Мог ли такой набор продуктов стать причиной инцидента станет ясно скоро.

Результаты пищевых проб и бактериологических исследований станут известны в среду. До этого момента малыши побудут дома. Между тем, ситуацией заинтересовались в следственном комитете. Организована проверка.

24 апреля