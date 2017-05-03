В Уфе возводится здание из природных материалов

Экологически чистая и в то же время бюджетная постройка заменит обычное жилье.



Переехать в новый дом Евгения Хусаинова со своей семьей планирует через два месяца. Главное сделано: собран прочный каркас и проложены все коммуникации. Жизнь в таком здании от обычной ничем отличаться не будет. Зато микроклимат здесь гораздо чище. Все дело в стройматериалах.



Материалы для строительства такого дома используются только экологически чистые. Применяется солома, дерево, глина и песок.



Эти стены пропускают воздух как хлопчатобумажная ткань. Причем зимой в таком доме всегда будет тепло, а летом прохладно. То есть, обогрев здания понадобится минимальный, а в жару хозяева смогут обойтись без кондиционера.



Технология строительства примитивная. Стены собираются как пазл из крупных блоков. Состоят они из прессованного сена, глины и песка. Готовые панели скрепляются и сверху обмазываются глиной. Если сделать все качественно, в здание не будет проникать вода, а простоит эко-дом больше века.



Частые гости Роберта и Евгении - соседи. Каждый день они наведываются в гости, чтобы перенять опыт возведения нестандартного дома. Сабина Акбарова уверена - в будущем у ее детей будет именно такое жилье.



Семья Хусаиновых - эко-активисты. Они мечтают, что однажды дома из соломы будут строить повсеместно. Таким образом, окружающая среда станет чище и безопаснее, предполагают супруги.







Гульнара Ситдикова

4 мая