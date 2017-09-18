В Уфе впервые прошел форум ГТО

Почти полторы тысячи жителей республики приняли участие в Первом Форуме ГТО в Уфе. На протяжении четырех дней в столице Башкортостана проходил масштабный спортивный праздник, на котором любой желающий мог проверить уровень своей физподготовки. Раньше подобные мероприятия проводились только в Москве.



Прыжки в длину, отжимания, упражнения на гибкость и пресс. Проверить свои силы и получить заветный знак отличия приехали люди со всех концов республики.





В церемонии открытия Первого Форума ГТО в Уфе принял участие глава столичной администрации. Из рук Ирека Ялалова золотые знаки отличия получили самый юный участник комплекса ГТО - 8-летняя Ляйсан Фатхлисламова и самый взрослый спортсмен - 70-летний Александр Линтварев.



За четыре дня, что в Уфе проходил Форум ГТО, в нем приняли участие 1400 человек. Как отметил глава столичной администрации, вовлечение горожан в спортивный праздник и развитие массового спорта - одна из приоритетных задач городских властей.





«За последние семь лет в городе создано более 500 современных спортивных и детских площадок. Это тоже способствует развитию массового спорта. Наша главная задача - здоровое население, здоровая молодежь», - подчеркнул глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.



Форум ГТО в этом году посвящен 100-летию органов безопасности Российской Федерации. Почетными гостями стали генерал-полковник ФСБ, председатель Попечительского совета «Военно-спортивный фонд» Виктор Комогоров, призер Олимпийских игр и посол ГТО Ирина Слуцкая, ветераны Федеральной службы безопасности. В башкирской юрте их угостили традиционными национальными блюдами – чак-чаком и кумысом.





«Мне очень приятно, что город такой молодой, такой красивый, такой спортивный. И он действительно является одним из лидеров движения по сдаче норм ГТО в стране», - отметил председатель Попечительского совета НО «Военно-спортивный фонд» Виктор Комогоров.



Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая призвала всех к здоровому образу жизни, ведь спорт воспитывает характер и помогает покорять любые вершины. Сама же чемпионка призналась, что пока золотого знака ГТО среди ее многочисленных наград нет.





«Честно сказать, я пробовала, до золотого знака пока не дотянула в своей возрастной категории. У меня несколько слабых мест, которые надо подтянуть. Мне очень хочется сдать, и, безусловно, как чемпионке, хочется сдать только на золотой знак», - заявила призер Олимпийских игр (2002, 2006 годов), посол ГТО Ирина Слуцкая.



Принять участие в форуме мог любой желающий. Проверить свои силы пришли более 700 уфимцев, а также 65 команд трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих со всей республики. Форум - это не только выполнение нормативов комплекса ГТО. В дни мероприятия проходили спортивные матчи, турниры по тайскому боксу, показательные выступления Федераций боевых искусств и воспитанников спортивных школ.



Одним из значимых событий форума стал товарищеский матч спортивных команд ветеранов органов государственной безопасности - команд "Отдушина-Москва" и "Отдушина-Уфа". Эта игра завершила спортивно-патриотическую акцию "Волейбол без границ - эстафета поколений". После состоялось награждение победителей турнира – чемпионов среди воспитанников спортивных школ, команд ветеранов волейбола, силовых структур.





Форум ГТО уже с 2006 года проходит в Москве. В этом году организаторы решили расширить географию. Уфа стала первым городом, который принял у себя масштабный праздник. Решение не случайно. Башкортостан занимает 1 место по внедрению всероссийского комплекса ГТО в Поволжье и 9 место в стране. С 2015 года 20 тысяч жителей республики награждены знаками отличия.

18 сентября