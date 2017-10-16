В Уфе впервые состоялась профессиональная IT-конференция

В Уфе обсудили новейшие технологии, и перспективные развития направления сферы информационных технологий. Участие в ней приняли более 700 специалистов отрасли.



Экологическая карта, карты половодья, ремонта дорог и зон ответственности за содержание территорий. В этом году муниципалитетом Уфы запущено сразу несколько интерактивных сервисов, используя которые горожане могут, к примеру, оставить заявку на уборку несанкционированной свалки, сообщить о яме на дорогах или узнать, кто несет ответственность за благоустройство той или иной территории. По словам разработчиков, карты пользуются популярностью среди уфимцев.





«Полторы - две тысячи в период сезона, в период популярности. Сейчас половодье никто не смотрит, а в период паводка 2000 в сутки просмотров было. Точно так же экология. Естественно, самая большая посещаемость - около 4000 - у карты ремонта дорог, потому что за дорогами автовладельцы следят», - говорит заместитель директора МКУ «Центр информационных технологий» Уфы Альберт Латыпов.

На первой профессиональной IT-конференции свои разработки представили ведущие компании столицы. Деловая программа тоже очень насыщенная. Перед участниками выступили региональные и федеральные спикеры, технические руководители и специалисты компаний-лидеров отрасли. Узнать о новейших технологиях и перспективных направлениях IT-сферы пришли более семисот человек.



Поприветствовал участников форума глава столичной администрации. Ирек Ялалов отметил, что Уфа сегодня - в ТОР-20 привлекательных городов России. Специалисты IT-индустрии имеют все возможности для реализации своих талантов в нашем городе.





«За вами будущее. Все классические направления, которые есть, они будут шлифоваться, но основной прорыв мы видим именно в вашей индустрии. Я вас призываю к сотрудничеству, к работе», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

16 октября

Как отметил Ирек Ялалов, нет ни одной страны, которая не испытывала бы потребности в IT-специалистах. И если профессионалы отрасли готовы реализовывать свои проекты, связанные с высокими технологиями, на предприятиях Уфы, то руководство города будет всячески поддерживать их в этом направлении.