В Уфе все большую популярность набирает программа поддержки местных инициатив

Старт очередным работам в рамках проекта сегодня дан в Ленинском районе столицы.



В этом дворе бордюр и трактор как символ начала нового и долгожданного. Работы тут стартовали, пожалуй, с самого нужного местным жителям - тротуара вдоль проезжей дороги. Пока его здесь нет. Тем не менее, взрослые с колясками и дети ходят здесь каждый день. Если летом, делить проезжую часть с машинами еще хоть как-то можно, то зимой для пешеходов это порой становится непосильной задачей.





«Зимой, когда узкая проезжая часть завалена снегом и еще чем-то пройти негде и, конечно, пешеходные дорожки вдоль проезжей части просто необходимы. Мы по сугробам тут лазаем, машины тут едут», - говорит жительница дома №28 по улице Революционная Людмила Фомина.

Асфальтировать тут планируется больше полутора тысячи метров дороги. Кроме того во дворе появится три опоры освещения, новая детская площадка в дополнение к существующей. И это далеко не всё. Также рабочие не забудут про озеленение участка. Сегодня на каждого уфимца приходится около 200 квадратных метров зеленых насаждений. Здесь проблем с нехваткой деревьев и кустарников нет, но чтобы территория была еще красивее, во дворе планируется посадить новую растительность.





«Будут делаться благостроительные работы в форме озеленения двора, завоз чернозема, посев трав и посадка кустарников как живая изгородь», - комментирует заместитель директора ТЖХ Ленинского района ГО Уфы Зильфир Давлетшин.

Двор окружает 4 дома. Активисты долго ждали изменений и когда узнали о программе поддержки местных инициатив, с удовольствием подали заявку на участие. Проект предусматривает финансирование как со стороны республики и города, так и вложение самих жителей. Последнее составляет незначительную сумму. С каждой квартиры потребовалось в среднем 500 рублей.





«Сами жители вот этого микрорайона проявили максимальную инициативу, провели совещание, тем самым пришли к общему согласию, что необходимо реализовать на этом объекте и их активное участие это, наверно, самая большая привлекательность. То есть, люди сами заботятся о своей прилегающей территории», - рассказывает Глава Администрации Ленинского района ГО Уфы Дмитрий Масютин.



В этот день во вдоре необычная обстановка. Рядом с игровой площадкой расположилась техника как на настоящем празднике с музыкой, а в роли гостей - почетные лица города. Депутаты пришли сюда, чтобы вместе с жителями в торжественной обстановке дать старт началу работ.





«Это очень важно, когда внутри дворов существует такая атмосфера, которая будет беречь ваших детей, вы будете смотреть из окон, как они гуляют, ваши внуки. Наверное, важно еще сберечь то, что будет сделано. Фактически будет сделано вашими руками, поскольку вы тоже участвуете в этой программе и тоже сдаете какие-то денежки», - заявила депутат совета ГО Уфы Алина Сулейманова.



Всего по программе поддержки местных инициатив в Ленинском районе благоустройство коснется шести дворов. Зимовать уфимцы будут уже в красивых и комфортных условиях. Работы планируется завершить к концу октября.



Гульнара Ситдикова

22 августа