В Уфе встретились жители и защитники блокадного Ленинграда

Сегодня одна из самых скорбных дат в истории Великой Отечественной войны. Ровно 76 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда. Памятные мероприятия проходят по всей стране. В Уфе встретились жители осажденного города и его защитники.



8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады. Впереди - страшные 872 дня, полные страданий и боли. По разным данным в блокадном Ленинграде погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только 3 % из них умерло от бомбежек и артобстрелов, остальные - от голода.





«5 лет мне исполнилось в ноябре, а война в июне началась. В декабре брат умер, потом папа в феврале, мама в апреле. И я по Ладоге в мае-месяце переправилась в Ивановскую область», - рассказывает жительница блокадного Ленинграда Нина Максимова.



Встречи блокадников стали традицией. Жители осажденного города вспоминают те страшные дни, своих родных, близких, подвиг жителей города на Неве и свои истории спасения.





«Нас везли по ледовой дороге в конце марта 42-го. Это было страшно, потому что мы сидели на дне кузова, а вдоль дороги стояли мальчики-курсанты с флажками, показывали дорогу, а мессершмитты вокруг летали. Машины уходили под воду. Никто не спала, некого было уже спасать. Этот звук мессершмитта я на всю жизнь запомнила. С тех пор я военные фильмы не смотрю», - говорит жительница блокадного Ленинграда Людмила Цареградская.



На встречу в Дом Госсобрания пришли около 50 человек. Ветеранам вручили подарки, студенты училища искусств исполнили концертные номера. Помимо блокадников, почетные гости - ветераны Великой Отечественной, участвовавшие в обороне Ленинграда.





«Добывая сведения о противнике, проползал за полгода сотни километров волховских и ленинградских болот. Я, к сожалению, потерял много своих боевых товарищей. Выполняя очередное задание, сам был ранен на территории противника осколками гранаты», - вспоминает ветеран ВОв, председатель общества инвалидов ВОв Советского района Уфы Махмут Булатов.



В Уфе сейчас проживают 69 блокадников. Спикер Госсобрания-Курутая Константин Толкачев рассказал, что встреча проходит по инициативе самих жителей осажденного Ленинграда. Парламентарии их идею поддержали. Каждого блокадника на встречу привезли и отвезли обратно. Тех, не смог прийти, навестили дома. Ведь так важно, чтобы каждый в этот скорбный и памятный день не оставался один.



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Пользователь: Виталий Рыжков



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8 сентября