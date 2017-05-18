В Уфе выбирают лучшего дворника

Наш телеканал объявляет конкурс «Лучший дворник всей Уфы». Каждый житель города может предложить свою кандидатуру. Если вы считаете, что именно в вашем дворе качественнее и лучше наводят порядок, расскажите нам. Заявки принимаются до 1 марта. Информацию можно направить по электронной почте website@allufa.ru, либо сообщить по телефону 254-70-08. Сегодня мы начинаем рассказывать о конкурсантах. Героиня первого сюжета — Любовь Зайниева.

Для дворника Любови Зайниевой эта зима стала настоящим испытанием. Уже несколько месяцев ежедневно с 6 утра она разгребает последствия непогоды. Говорит, что такого обилия снега не помнит давно.

«Больше 10 лет, наверное, было такое, даже 15 лет тому назад. По колено было один раз. А так — не помню», — делится воспоминаниями Любовь.

Сравнивать есть с чем. Все-таки 29 лет в профессии. Свою трудовую карьеру начинала лаборантом на уфимском химзаводе. Но жилищный вопрос вынудил сменить работу.

«7 июля 1988 года пришла сюда на работу. В течении 29 лет получила три раза квартиру. Сначала комнату, потом однокомнатную, потом двухкомнатную квартиру», — продолжает Любовь

Но даже после получения квартиры Любовь Зайниева не задумалась о смене места работы. Говорит, полюбила это дело. То, что женщина оказалась на своем месте, свидетельствуют и звание Заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства республики, и отзывы коллег.

«Любовь Алексеевна у нас, во-первых, человек отзывчивый, трудолюбивый. Смотря на ее территорию, она и день, и ночь может работать. Пока она это все не сделает, свою работу, она никуда не уйдет. Пусть это будет, не знаю какое время, 7–8 вечера, неважно. Она не уйдет. Она бригадир уже много лет. Дворники ее бригады тянутся за ней. Стараются хорошо выполнять работу», — рассказывает мастер ООО «ЖЭУ №21» Ильсияр Гайфуллина.

Любовь Зайниева скромно признается, что не претендует на звание победителя. Но проведение таких конкурсов считает нужным и важным делом.

14 февраля