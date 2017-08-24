В Уфе выбирают лучшего сантехника России

В Уфе прошел второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший сантехник Кубок России - 2017". В нем приняла участие городская команда "Чрезвычайный фонд" в составе Михаила Коренева и Эдуарда Янбаева.



Команда из двух спасателей оказала бесплатную сантехническую помощь незащищенным слоям населения Уфы. В частности, многодетной семье Бабченко бесплатно установили новые смеситель и унитаз.



Новые смесители получили ветераны Великой Отечественной войны. А семейной паре пенсионеров - инвалидам 1 и 2 группы, установили вспомогательный поручень для облегчения процесса пользования ванной комнатой.



Чрезвычайный фонд - единственное социальное учреждение в конкурсе. Он существует в столице республики 14 лет и предназначен для того, чтобы оказывать помощь людям, оказавшимся без крыши над головой в результате пожаров или других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.





«Чрезвычайный фонд города Уфы создан в апреле 2003 года, он предназначен для оказания помощи людям, попавшим в чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, особое внимание уделяется многодетным семьям, семьям в которых есть маломобильные члены семьи, также ветераны войны и труда, в рамках конкурса лучший сантехник "Кубок России" сегодня именно для этой категории людей были проведены мероприятия по замене сантехнического оборудования для улучшения качества их жизни», - говорит главный инженер Чрезвычайного Фонда Сергей Волошенков.

Добавим, что в рамках всероссийского конкурса "лучший сантехник" принимают участие и наши земляки. Финал соревнований по традиции пройдет 22 ноября в Челябинске. Сантехники получат шанс выиграть 300 тысяч рублей.







25 августа