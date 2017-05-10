В Уфе выпускникам окажут психологическую помощь перед сдачей ЕГЭ

В Уфе выпускникам, испытывающим стресс накануне Единого госэкзамена, оказывается помощь. Подготовка к проведению государственной аттестации стала одной из тем оперативного совещания в Администрации города.

Открывая утреннее совещание, глава столичной Администрации Ирек Ялалов подвел итоги празднования Дня Победы в Уфе. Акция «Бессмертный полк» стала самой массовой с момента ее проведения в нашем городе. В шествии вместе со зрителями приняли участие 60 тысяч человек. А праздничный салют посмотрели 15 тысяч жителей и гостей столицы.

«Вчера у нас было 11 мероприятий в городе. Все прошли штатно, организованно. Всех коллег, кто был задействован в данных мероприятиях, хотел бы поблагодарить. Особая благодарность - нашим жителям, которые по велению души и сердца вышли на акцию «Бессмертный полк». 9 Мая получился по-настоящему большой семейный праздник в нашем городе», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Еще одной темой оперативного совещания стала подготовка к государственной итоговой аттестации старшеклассников. В этом году ЕГЭ будут сдавать 4800 человек. Выбор предметов для сдачи экзамена традиционен. 75 % выпускников выбрали профильную математику, 47 % - обществознание. На третьем месте - физика. Ее выбрали 35,5 % учеников.

«В текущем году на базе общеобразовательных учреждений будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ и 47 пунктов проведения ОГЭ. Все задействованные пункты оснащены металлоискателями, всеми техническими средствами и системами видеонаблюдения. С 2016 года во всех пунктах проведения экзамена применяются системы подавления сотовой связи», - сказала начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова.

В свою очередь, Ирек Ялалов отметил, что, помимо технологического обеспечения, необходимо сосредоточиться на психологическом здоровье выпускников. Подросткам нужно помочь справиться с волнением, объяснить, что это - лишь определенный жизненный этап. В Уфе работа по профилактике стресса перед экзаменами проводится в школах и в городских социально-психологических центрах.

«Во-первых, это работа с педагогами-психологами школ. Во-вторых, групповые консультации и тренинги для учащихся. Проводятся выступления перед родителями. С обучающимися в индивидуальном порядке проводятся коррекционные занятия, направленные на снижение уровня тревожности и страхов, обучение методам саморегуляции», - пояснила начальник Управления по опеке и попечительству Администрации Уфы Татьяна Квасникова.

Также на оперативном совещании подвели итоги отопительного сезона. В этом году он продлился 217 дней и, в целом, признан успешным. Но есть и сложности. Так, «Уфимским инженерным сетям» потребители должны 2 миллиарда рублей. Задолженность перед «БашРТС» - более 4 миллиардов рублей. Недополученные деньги замедляют темпы ремонта сетей и оборудования. Ирек Ялалов подчеркнул: дисциплина платежей за коммунальные услуги - один из главных критериев работы руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Глава муниципалитета поручил организовать совещание, посвященное данному вопросу, с приглашением руководителей социальной, жилищно-коммунальной и других отраслей.

10 мая