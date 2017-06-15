В Уфе выступить обладатель премии Grammy

Знаменитый музыкант, создатель французской группы «Deep Forest» выступит сегодня на концерте "Этноночь" в уфимском амфитеатре. Эрик Муке - почетный гость Международного фестиваля искусств "Сердце Евразии".

На концерте артист исполнит музыкальную композицию с кураистом Робертом Юлдашевым, этно-группой "Аргымак". На пресс-конференции с журналистами Эрик Муке рассказал о том, что в Башкортостане его впечатлили курай и качество вокального пения. 17 июня он посетит "Курортный сабантуй" на озере Яктыкуль, куда съедутся фольклорные исполнители республики. Главная цель приезда Эрика Муке - записать композицию на основе башкирской этнической музыки.





«Чем больше ты изучаешь традиционную музыку, тем больше понимаешь, что это выглядит легко, когда ты в первый раз слышишь ее, но если ты погрузишься в музыку глубже, ты поймешь, что она подразумевает за собой долгую историю», - говорит создатель группы «Deep Forest» Эрик Муке.

16 июня