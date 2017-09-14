В Уфе выявили лучшую школу

Продюсерский центр "Вся Уфа" подвел итоги конкурса "Одноклассники". Ведущие столичного телеканала вручили награды победителям этого проекта.

«Благодаря этой акции, благодаря тому, что проголосовали, о ваших дорогих школах узнали даже далеко за пределами Уфы, далеко за пределами нашей республики. Есть три победителя, за каждой школой стоит огромная армия учеников, родителей, родственников, которые помогали в процессе этого голосования. Но на самом деле в этом конкурсе нет проигравших», - говорит директор МУП ПЦ "ВСЯ УФА" Алина Сулейманова.

«Это результат общий, мы любим свою гимназию, выпускники поддерживают. Потому что столько вкладывают наши педагоги. Конечно это ответ наших выпускников и наших нынешних школьников», - рассказывает директор Башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима Гульназ Ахмадеева.

«Наша школа – лучшая, потому что мы все одно целое, мы все гимназисты, мы едины. И если мы едины, победа всегда за нами», - комментирует ученик 7 класса Башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима Тагир Шакиров.

«Интересно, что такие конкурсы сплачивают и коллектив, и учащихся. Всем было интересно. Ученики переживали, спрашивали. Мы держались на 1 месте и потом за лето видимо связано с отдыхом немножечко ослабили позиции, большое спасибо конкурсу, телеканалу «Вся Уфа» за создание этого конкурса», - сообщает директор лицея № 96 Уфы, призер конкурса «Одноклассники» (третье место) Татьяна Евстифеева.

14 сентября

Оценить качество образования в школах и эффективность обучения - вопрос нелегкий. Чтобы ответить на него, в марте этого года столичное телевидение "Вся Уфа" совместно с администрацией города запустило проект "Одноклассники". Интерактивный конкурс среди общеобразовательных учреждений заинтересовал тысячи людей. А самое главное, ученики, их родители и бывшие учащиеся школ могли дать свою оценку качеству образования в своей школе.Конкурс среди школ проходил в течение полугода. На сайте продюсерского центра «Вся Уфа» была размещена информация о 127 учебных заведениях. Горожане могли проголосовать за одну из них. Тем самым люди сами составили рейтинг уфимских школ.Конкурс завершился, как только во всех уфимских школах прозвенел первый звонок. Жюри подвело итоги подсчетом голосов. Журналисты и ведущие продюсерского центра "Вся Уфа" устроили по этому поводу настоящий праздник с призами и подарками.И вот она лучшая школа города - Башкирская гимназия № 158 имени Мустая Карима. На ее счету более 3 тысяч голосов. 85 % из них - с положительной оценкой. По тому, как приветствуют своего директора ученики, можем сказать эта школа дружная и позитивная.Директор гимназии Гульназ Ахмадеева считает, что одержать победу удалось во многом благодаря сплоченному и дружному коллективу, ученикам и их родителям.В гимназии обучается более 1,5 тысячи учеников. Помимо школьной программы ребята могут получить дополнительную информацию. Здесь есть не только свои краеведческие и литературные музеи, но и уголок патриотического воспитания детей. Сами учащиеся с гордостью рассказывают о школе.Конкурс объединил не только учеников и учителей. В голосовании принимали активное участие и родители школьников.Высоких результатов удалось добиться благодаря профессионализму и чуткости учителей.Конкурс, проведенный продюсерским центром "Вся Уфа", поддержали тысячи горожан.