В Уфе выявили лучшую школу

Продюсерский центр "Вся Уфа" подвел итоги конкурса "Одноклассники". Ведущие столичного телеканала вручили награды победителям этого проекта.Оценить качество образования в школах и эффективность обучения - вопрос нелегкий. Чтобы ответить на него, в марте этого года столичное телевидение "Вся Уфа" совместно с администрацией города запустило проект "Одноклассники". Интерактивный конкурс среди общеобразовательных учреждений заинтересовал тысячи людей. А самое главное, ученики, их родители и бывшие учащиеся школ могли дать свою оценку качеству образования в своей школе.
«Благодаря этой акции, благодаря тому, что проголосовали, о ваших дорогих школах узнали даже далеко за пределами Уфы, далеко за пределами нашей республики. Есть три победителя, за каждой школой стоит огромная армия учеников, родителей, родственников, которые помогали в процессе этого голосования. Но на самом деле в этом конкурсе нет проигравших», - говорит директор МУП ПЦ "ВСЯ УФА" Алина Сулейманова.
«Это результат общий, мы любим свою гимназию, выпускники поддерживают. Потому что столько вкладывают наши педагоги. Конечно это ответ наших выпускников и наших нынешних школьников», - рассказывает директор Башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима Гульназ Ахмадеева.
«Наша школа – лучшая, потому что мы все одно целое, мы все гимназисты, мы едины. И если мы едины, победа всегда за нами», - комментирует ученик 7 класса Башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима Тагир Шакиров.
«Интересно, что такие конкурсы сплачивают и коллектив, и учащихся. Всем было интересно. Ученики переживали, спрашивали. Мы держались на 1 месте и потом за лето видимо связано с отдыхом немножечко ослабили позиции, большое спасибо конкурсу, телеканалу «Вся Уфа» за создание этого конкурса», - сообщает директор лицея № 96 Уфы, призер конкурса «Одноклассники» (третье место) Татьяна Евстифеева.