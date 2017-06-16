В Уфе за 4 дня к административной ответственности привлекли 80 водителей

В Уфе идет профилактическая операция «Должник», в ходе которой инспекторы проверяют водителей на наличие просроченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Водитель с 12-летним стажем Фидан Гареев гордится, что никогда не нарушает правила.

Инспекторы ГИБДД останавливают водителей и проверяют их истории на наличие неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. С 13 июня в Уфе проходит профилактическая операция «Должник».

«За 3 дня операции к административной ответственности по статье 20.25 привлечено 75 человек. Статья предусматривает штраф в двойном размере или арест до 15 суток», - говорит начальник отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД УМВД России по Уфе Никита Дергунов.

Сотрудники городской Госавтоинспекции напоминают, что штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. На случай спорных моментов, водителям рекомендуют хранить квитанции об оплате штрафов в машине.

По словам инспекторов, в последнее время участились случаи управления автомобилем людьми, лишенными прав. Дело оказалось в том, что не все водители в курсе, что обязанность сдачи удостоверения возлагается на них.

«Многие граждане не знают этого и просто кладут свое водительское удостоверение в сервант дома и считают, что раз они не управляют транспортным средством, значит, они исполняют постановление. На самом деле, это не так. Потом спустя полтора года либо полгода, 3 месяца садятся за руль, считая, что срок у них истек. Их останавливают и привлекают к ответственности за управление транспортом, будучи лишенным», - заключил начальник отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД УМВД России по Уфе Никита Дергунов.

Операция «Должник» в Уфе проводится регулярно. Всего с начала года во время подобных акций за неуплату штрафа к повторной административной ответственности привлечены 4000 автомобилистов.

16 июня