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В Уфе загорелся маршрутный автобус ПАЗ

ЧП произошло на парковке торгового центра «Парус».

Очевидцы выдвигают разные причины случившегося. Одни считают, что причиной возгорания могли быть техническая неисправность, другие выдвигают предположение, что это продолжение конфликта автоперевозчиков. Погибших и пострадавших нет, об этом нам сообщили в пресс-службе 22 отряда Федеральной пожарной службы по Республике Башкортостан.

«27 апреля в 6 часов 57 минут, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автобуса "ПАЗ", по улице Трамвайной. На ликвидацию выехал дежурный караул уфимского пожарно-спасательного гарнизона, в тушении участвовали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются», - пояснила сотрудник пресс-службы ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ»

Дамир Вахитов 


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