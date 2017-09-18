В Уфе закончен прием работ на вручение премии имени Аксакова

Экспертная комиссия ежегодной премии имени Аксакова рекомендовала лучшие работы к награждению президиуму городского совета.



Над авторской работой ученик института искусств Альфред Кильдигулов корпел 9 месяц. На сюиту молодого человека вдохновила книга Сергея Аксакова «Детские годы багрова внука». Произведения знаменитого земляка он читает с раннего детства.



Игра на баяне Альфреда Кильдигулова - это единственная прикладная работа. Все остальные, комиссия из состава преподавателей ведущих вузов Уфы рассматривала в бумажном варианте. Всего оргкомитет конкурса принял 10 работ, четыре из которых планируется отметить премиями. Студенты университетов получать по 10 тысяч, учащиеся ССУЗов по 8 тысяч рублей. Награды удостоится и научные руководители, чьи подопечные неоднократно становились лауреатами творческого состязания.





«У нас было подано на конкурс 10 работ студентов вузов и одна работа представителя ссуза. Это колледж радиоэлектроники», - говорит председатель экспертной комиссии премии имени С. Аксакова, кандидат филологических наук Елена Евдокимова.



В этом году премии исполняется уже 25 лет. С каждым годом расширяется жанровое разнообразие работ. Если изначально направлениями были только лингвистика и литературоведение, то теперь поучаствовать могут и любители изобразительного искусства, истории, искусствоведения, дизайна, разработчики интернет-сайтов и настольных игр для детей.





«Молодежь на таких праздниках, на таких конкурсах воспитываются. Во- первых, она узнает историю страны, историю города, автора. Я думаю, что к этому времени молодежь уже начинает и писать, и интересоваться кто такой Аксаков, с чем связано его имя. Насколько оно ценно и дорого для нашего города, И, во-вторых, воспитание реальных ценностей для молодого человека - это, пожалуй, самая важная цель проводимых мероприятий», - уверена депутат Горсовета Уфы Ирина Николаева.



Имена победителей ежегодного конкурса станут известны 30 сентября. В рамках Международного Аксаковского праздника пройдет торжественная церемония награждения.

18 сентября