В Уфе закроют цирк

Верховный суд Башкортостана поддержал требование республиканской прокуратуры закрыть Уфимский цирк. И вот как прокомментировали телеканалу «Вся Уфа» решение в прокуратуре.

«Проверкой ранее, было установлено, что под куполом цирка частично разрушились бетонные конструкции, металлические элементы из-за повреждений были ограниченно работоспособны. Крыша здания, построенного 50 лет назад, находилась в аварийном состоянии. В электрощитовой вода стекала с потолка на, находившиеся под высоким напряжением, оборудование. Несмотря на заключение экспертов о невозможности безопасного использования здания, в том числе зрительного зала, администрация учреждения не организовала его капитальный ремонт. Дело было рассмотрено в Верховном суде республики, который встал на сторону районной прокуратуры и наложил арест на эксплуатацию цирка, до вынесения окончательного решения по делу», - сообщает старший помощник прокурора РБ Гузель Масагутова.