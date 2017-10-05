В Уфе заработала выставка "50+. Все плюсы зрелого возраста"

С раннего утра выставка "50 плюс. Все плюсы зрелого возраста" собрала сотни посетителей. Самый популярный, традиционно, медицинский сектор. Здесь можно бесплатно пройти диагностику, проконсультироваться со специалистами.





”Здесь все в одном месте сконцентрировано, особенно медицинские услуги. Нам всегда не до себя, нам всегда до мужа, до внуков. А здесь интересно. Я думаю, это полезное мероприятие. У нас, к сожалению, нет культуры следить за своим здоровьем. Это важно. Если такие выставки будут проводиться, я думаю, это даст шаг вперед”, - уверена Надежда Васильева.



У форума насыщенная деловая программа. Запланированы круглые столы, на которых будет обсуждаться широкий круг вопросов от медицины до ЖКХ. Для любителей активного досуга организованы занятия по декоративно-прикладному творчеству, скандинавской ходьбе, йоге, бальным танцам.





”Каждый день будут проходить мастер-классы, в том числе, на тему защиты от мошенничества (сейчас это нарастающая проблема, к сожалению), по садоводству, рукоделию. Много вопросов, связанных с компьютерной грамотностью, мобильным Интернетом, пользованию планшетами, смартфонами и так далее”, - говорит министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.



Девиз выставки в этом году - "Мы за активное долголетие". В подтверждение тезиса пройдут лекции "Школа долгожителя" и "Как сохранить молодость", тестирование по выполнению нормативов ГТО. Кроме того, сегодня состоится конкурс красоты "Серебряная Уфа-2017".





”Это достаточно интересный конкурс, не так давно мы проводили "Подиум зрелой красоты", а здесь будем проводить конкурс красоты зрелого возраста. Очень интересное мероприятие”, - считает заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов.

5 октября

Цель проекта - показать все плюсы зрелого возраста и доказать старшему поколению, что настало отличное время, для того, чтобы уделить время себе, выбрать занятие по душе и наполнить жизнь интересными событиями. Выставка открыта для всех желающих и будет работать до 6 октября.