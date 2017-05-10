В Уфе зарегистрирован случай жесткого обращения с животным

Новый случай жесткого обращения с животным в Уфе. Неизвестные выпустили 9 пуль, предположительно из пневматического оружия, в собаку породы Алабай. Сейчас пес находится в одной из столичных ветклиник.

На теле этой собаки ветеринары насчитали девять ран. К счастью, большинство выстрелов оказались сквозными, пули застряли только на передней и задней лапах. Окровавленное животные 8 мая в ветклинику доставил неравнодушный уфимец. Ветеринар Даниэль Ахметов говорит, что если бы опоздали с медицинской помощью хотя бы на полчаса, то овчарку породы Алабай вряд ли удалось бы спасти.

«Привез мужчина полностью окровалаенную собаку, мокрую. Сказала, что она третий день лежит на дороге. Первым делом восстанавливали собаку, потому что собака даже не шевелилась практически», - рассказывает ветеринарный врач Даниэль Ахметов.

На вид собаке примерно 2 -3 года, она пока безымянная. Между тем, хозяйка девочки - Алабая приходила проведать питомца и обещала забрать домой. По словам сотрудников клиники, она была в нетрезвом состоянии. Не исключено, что именно владельцы собаки так жестоко обошлись с ней.

На вид собаке примерно 2 -3 года, она пока безымянная. Между тем, хозяйка девочки - Алабая приходила проведать питомца и обещала забрать домой. По словам сотрудников клиники, она была в нетрезвом состоянии. Не исключено, что именно владельцы собаки так жестоко обошлись с ней.

И без ранений животное было сильно истощено. Грязная шерсть, недовес и общее состояние свидетельствуют о том, что собака не получала должного ухода.

Сейчас четвероногий пациент ветклиники получает обезболивающее уколы, капельницы и много спит, набирается сил. Но два раза в день ее выводят погулять. Ходьба дается овчарке непросто.

Оплату на лечение внес мужчина, что нашел собаку. О том, сколько средств понадобится еще, пока неизвестно. Шефство над пострадавшей взяли и волонтеры приюта "Доброта". Так что без помощи ее точно не оставят.

Еще примерно неделю собака пробудет в клинике, за это время ветеринары обещают поставить ее на ноги. Уже потом будет решаться дальнейшая судьба животного. Прежним владельцам ее, скорее всего, уже не отдадут. Поэтому волонтеры будут искать животных новых хозяев, добрых и любящих.





10 мая