В Уфе завершается фестиваль детского творчества "Ломая барьеры"

Для участия в гала-концерте, который состоится завтра, приехали финалисты конкурса со всей страны.За внешней красотой и легкостью - упорный многолетний труд. Пластикой 11-летняя Аделина Макарова из Ульяновска занимается три года. В этом году девочка стала финалисткой фестиваля "Ломая барьеры". На гала-концерте она представит номер "Весеннее настроение".
«Когда сакура расцветает, падают лепестки, плавно падают. Вот и я тоже делаю плавные движения. Приехала я сюда не побеждать, а просто показаться всем и увидеть много интересного», - рассказывает участница V межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры» (г. Ульяновск) Аделина Макарова.
«Ходили на экскурсию, катались на колесе обозрения. Очень понравилось. У нас в Горловке такого нет. Понравилась экскурсия. Условия нравятся. Веселимся, хорошая компания», - говорит участница V межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры» (г. Горловка, ДНР) Татьяна Хлапонина.
«Дети - это наше будущее. Мы ответственны за будущее нашей страны. Посильный вклад гражданин обязан вносить. Расскажем о нашем образе жизни, о наших идеях, основанных на патриотизме и служении Родине, о путешествиях», - комментирует представитель Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» в РБ Александр Васильев.