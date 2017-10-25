В Уфе завершается фестиваль детского творчества "Ломая барьеры"

Для участия в гала-концерте, который состоится завтра, приехали финалисты конкурса со всей страны.

«Когда сакура расцветает, падают лепестки, плавно падают. Вот и я тоже делаю плавные движения. Приехала я сюда не побеждать, а просто показаться всем и увидеть много интересного», - рассказывает участница V межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры» (г. Ульяновск) Аделина Макарова.

«Ходили на экскурсию, катались на колесе обозрения. Очень понравилось. У нас в Горловке такого нет. Понравилась экскурсия. Условия нравятся. Веселимся, хорошая компания», - говорит участница V межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры» (г. Горловка, ДНР) Татьяна Хлапонина.

«Дети - это наше будущее. Мы ответственны за будущее нашей страны. Посильный вклад гражданин обязан вносить. Расскажем о нашем образе жизни, о наших идеях, основанных на патриотизме и служении Родине, о путешествиях», - комментирует представитель Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» в РБ Александр Васильев.

25 октября

За внешней красотой и легкостью - упорный многолетний труд. Пластикой 11-летняя Аделина Макарова из Ульяновска занимается три года. В этом году девочка стала финалисткой фестиваля "Ломая барьеры". На гала-концерте она представит номер "Весеннее настроение".Идея фестиваля "Ломая барьеры" - объединить всех детей, вне зависимости от состояния здоровья. В этом году принять участие в нем изъявили желание 235 юных талантов и творческих коллективов из 24 регионов России, а также Беларуси, Казахстана и Донецкой Народной республики. Жюри отобрало 12 финалистов.Помимо репетиций, у артистов каждый день насыщенная развлекательная программа. Сегодня ребята познакомились с командой уфимских байкеров "Ночные волки". Посидели за рулем настоящего мотоцикла, фотографировались, задавали вопросы.Гала-концерт фестиваля "Ломая барьеры" состоится завтра в два часа дня в уфимском Конгресс-холле. Вход для зрителей свободный.