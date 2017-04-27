В Уфе завершилась профилактическая операция ГИБДД

За последние 10 дней в Уфе к административной ответственности привлекли 375 водителей.

У каждого из них были штрафы за нарушение ПДД, к тому же - просроченные.

Под прицелом столичных госавтоинспекторов сегодня и легковые, и грузовые, и даже пассажирские автобусы. Блюстители правопорядка останавливают водителей и проверяют их водительские истории на наличие неуплаченных штрафов за нарушение ПДД. С 17 апреля в Уфе проходит профилактическая операция «Должник».

«За время профилактической операции 375 водителей привлечены к административной ответственности по статье 20,25.административного кодекса. Напомним о том, что административный штраф должен быть уплачен не позже 60 суток со дня вступления постановления в законную силу. Водители, просрочившие штрафы, привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 20,25 административного кодекса РФ», - сказала инспектор отдела ГИБДД УМВД по городу Уфе Гузель Сафиуллина.

Злостным неплательщикам придется попрощаться с суммой в двойном размере, либо по решению суда их могут арестовать на срок до 15 суток. На случай спорных моментов, водителям рекомендуют хранить квитанции об оплате штрафов в машине. У многих автовладельцев - целые кипы таких квитков.

А вот водительская история уфимки Зухры Макуриной удивила даже госавтоинспекторов. У женщины со стажем вождения 30 лет всего три штрафа за нарушение правил дорожного движения. Да и те - незначительные.

Женщина утверждает, что старается не нарушать правила дорожного движения, а штрафы - оплачивать своевременно.

«Видите за все время вождения, 30 лет оказалось всего 3 нарушения. Так что вовремя оплачиваю, конечно», - говорит водитель Зухра Макурина.

Такие профилактические операции госавтоинспекторы проводят на постоянной основе. В марте во время подобной акции за неуплату штрафа к повторной административной ответственности привлечены более 500 неплательщиков.

27 апреля