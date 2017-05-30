Спасения утопающих - дело рук спасателей-общественников. В Уфе завершилась подготовка добровольцев, которые будут дежурить на городских пляжах. Желающие прослушали курс об оказании первой помощи и уже готовятся получить удостоверения.

Навыки оказания первой помощи утопающим Вадим Садыков довел до автоматизма. Уже скоро молодого человека можно будет встретить на городских пляжах. Он решил попробовать себя в роли спасателя - общественника и пришел на курсы в управление гражданской защиты. Вадим не исключает, что и дальнейшую жизнь свяжет с профессией спасателя.

Вместе с Вадимом подготовку проходят еще несколько десятков человек. В течение месяца добровольцы прослушали 16 часов лекций о действиях в чрезвычайных ситуациях и оказании первой помощи утопающим. Теперь им предстоит сдать проверочные тесты.

По итогам аттестации добровольцы получат удостоверения и смогут работать на городских пляжах. Рената Зиннурова уже аттестованный спасатель. Она дежурила у водоемов два сезона подряд. Хрупкая на первый взгляд девушка прошлым летом спасла трех утопающих. Говорит, что в этом деле главное - внимательность.

Рената Зиннурова в будущем планирует поступить на службу в пожарную охрану, а пока, как и другие добровольцы готовится к новому пляжному сезону.

30 мая