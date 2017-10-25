В Уфе завершился финал второго международного конкурса красоты «Татар Кызы-2017»

За титул главной татарской красавицы побороться в финал вышли 12 девушек, но выиграть главный приз - автомобиль «Лада» и заветную корону удалось 19-летней красавице из Казани - студентке Института управления, экономики и финансов Гульназ Гатиной.

География конкурса включала республики Башкортостан, Татарстан, Крым, Удмуртию, Ленинградскую, Астраханскую, Ульяновскую, Челябинскую области.

Главным украшением вечера, помимо красавиц-конкурсанток, стала победительница проекта «Голос» Дина Гарипова.



ФОТО: https://tdnu.ru

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пользователь: ToDay News Ufa







Анастасия Платонова

25 октября