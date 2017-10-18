В Уфе завершился сезон навигации

«Навигационный период 2017 года закончился в соответствии с планом-графиком 16 октября. Все суда , работающие на паромных переправах, зашли в затон для осуществления текущего ремонта, обслуживания и подготовки к навигации следующего года», - сообщил директор МВУ «Служба речных переправ Уфы» Сергей Сергеев.

18 октября

Работу паромов приостановили на зимний период, сообщили в службе речных переправ.Напомним, навигационный период в этом году в Уфе был открыт с началом дачного сезона - 29 апреля. На двух реках столицы работали семь паромных переправ, шесть из которых - пассажирские и одна - грузовая. На балансе городской «Службы речных переправ» находятся 13 самоходных судов, а также обслуживающий и вспомогательный флот. Отметим, что навигационный сезон в 2018-ом году планируется открыть по традиции в конце апреля.Уточним, что в навигации этого года перевезено 478 тысяч пассажиров. Что по сравнению с пассажиропотоком прошлого года меньше на 19%. Причиной этому стали погодные условия и дожди в начале летнего периода.