В Уфе земля уходит из-под ног

В самом центре Уфы земля уходит из-под ног. Под ветхим домом номер 100 по улице Коммунистической начал проваливаться грунт. В результате стены строений дали трещины и жить в них уже невозможно. В происходящем собственники квартир винят застройщика.

Еще в прошлом году жители дома номер 96 по улице Коммунистической могли ставить свои автомобили в эти гаражи. Этой зимой металлические конструкции вместе с грунтом осели почти на 1 метр. Обвал грунта здесь продолжается и с каждым днем здесь становится все опаснее.

«Я туда боюсь ходить, мы там просто упадем вон как этот машина на Интернациональной. Мы тоже так уйдем и всплывем где-нибудь на Белой. Потому что у нас получается ямы», - говорит житель дома №100 по улице Коммунистической города Уфы Галина Федорова.

Жильцы пожаловались в надзорные органы. В Госкомитете республики по жилищному и строительному надзору ситуацию держат на контроле.

«Здесь осуществляется строительство жилого дома литер 2, по которому Госкомитетом также осуществляется проверка. По результатам проверок застройщику были выданы предписания - застройщик привлекался к ответственности по части 1 статьи 9,4 по факту выявленных нарушений. В настоящее время также выдано предписание, которое находится на контроле у Госкомитета по жилищному и строительному надзору», - сказал начальник Отдела государственного строительного надзора по го городу Уфе и центральному округу Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Иван Белоусов.

Застройщик утверждает, что специалисты выполнили необходимые работы для того, чтобы грунт не обваливался. А в случившемся они винят некачественный фундамент столетних строений.

«Мы как застройщики отправляли неоднократно официально письменные предложения собственника дома на эти предложения собственники пока согласия не дали», - пояснил представитель застройщика ООО «Трест №7» Леонар Зайнутдинов.

Собственники утверждают, что направляли свои предложения в адрес застройщика. Ответа не последовало. Лишь при личной встрече удалось вручить письмо в руки.

Ситуация усугубилась в декабре прошлого года. В одном из домов произошел пожар, и жить там уже невозможно. Владельцам квартир временно приходится ютиться в помещениях чрезвычайного фонда. И хотя сейчас их жизнь в безопасности, люди боятся, что вернувшись, домой, вместо родных стен они увидят руины.

16 мая