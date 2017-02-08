#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В Уфе железная лестница едва не придавила двух женщин с колясками

Трагедии удалось избежать чудом. Инцидент произошел в микрорайоне Затон. Момент падения конструкции зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно как две молодые мамы с колясками прогуливались во дворе многоэтажного дома по улице Ахметова. Женщины спокойно прошли по расчищенному тротуару вместе с малышами, а через секунду сверху упала железная лестница. К счастью, мамы отделались испугом.

«Услышали грохот, у подъезда гуляли мамочки с детьми, потом посмотрели наверх и два человека с 12 этажа смотрели вниз, как оказалось, они спилили пожарную лестницу и скинули ее вниз. Как потом стало известно это люди-бомжи, которые решили зайти в наш подъезд и видимо утащить лестницу. Только по счастливой случайности никто не пострадал, потому что если бы такая тяжелая железка упала бы, она убила кого-нибудь», - не может скрыть эмоций Юлия Колесникова.



Автор: Тимур Давлетов
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).