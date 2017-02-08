В Уфе железная лестница едва не придавила двух женщин с колясками

Трагедии удалось избежать чудом. Инцидент произошел в микрорайоне Затон. Момент падения конструкции зафиксировали камеры видеонаблюдения.





На кадрах видно как две молодые мамы с колясками прогуливались во дворе многоэтажного дома по улице Ахметова. Женщины спокойно прошли по расчищенному тротуару вместе с малышами, а через секунду сверху упала железная лестница. К счастью, мамы отделались испугом.





«Услышали грохот, у подъезда гуляли мамочки с детьми, потом посмотрели наверх и два человека с 12 этажа смотрели вниз, как оказалось, они спилили пожарную лестницу и скинули ее вниз. Как потом стало известно это люди-бомжи, которые решили зайти в наш подъезд и видимо утащить лестницу. Только по счастливой случайности никто не пострадал, потому что если бы такая тяжелая железка упала бы, она убила кого-нибудь», - не может скрыть эмоций Юлия Колесникова.