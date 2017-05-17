В Уфе жители одного из домов переживают за свою безопасность

В нашу редакцию обратились жильцы одного из многоэтажных домов по улице Летчиков в Ленинском районе Уфы. Они утверждают, что из-за прорыва трубы в подвале, идет утечка воды, и переживают за свою безопасность.

В подвале дома № 5 /2 по улице Летчиков настоящее озеро. Бурлящим потоком вода вырывается из лопнувшей трубы и с каждой минутой все заполняет помещение. Судя по кадрам уровень, поднялся уже выше метра.

«Я очень боюсь за свою жизнь, за жизнь моей семьи и остальных людей размоет, вот так ляжем спать и можем не проснуться вот и все», - говорит жительница дома №5/2 по улице Летчиков Светлана Буряк.

По словам местных жителей, прорыв произошел в воскресенье вечером. С тех пор шум воды только усиливается. А просьбы о помощи ни к чему не привели.

По словам местных жителей, прорыв произошел в воскресенье вечером. С тех пор шум воды только усиливается. А просьбы о помощи ни к чему не привели.

«Вот так уже третий день льется и льется, дома невозможно спать даже, шум стоит, везде обращались, никому ничего не надо», - рассказывает жительница дома №5/2 по улице Летчиков Василя Яхина.

Теперь стойкий запах сырости в квартирах первого этажа - обычное дело, говорят жильцы. Кроме того из-за влажности у некоторых уже начали отходить обои.

Сотрудники управляющей компании провели обследование. Специалисты выявили протечку на трубопроводе холодного водоснабжения. По их словам труба в эксплуатацию жилищников не входит, а принадлежит «Уфаводоканалу».

«По законодательству это их труба и проходит она на снабжении других объектов Уфаводоканала, к дому она как бы отношения не имеет, дом от нее не питается это сырость, это комары и так далее и после устранения данной аварии нам подвал этот осушать, нам убирать все это», - заключил главный инженер ТЖХ Ленинского района Уфы Александр Кульцук.

В «Уфаводоканале» же от обвинений открещиваются. У них своя точка зрения на происходящее.

«МУП Уфаводоканал является ресурсоснабжающей организацией и обслуживает только внешние сети. Внутридомовые коммуникации находятся в компетенции управляющей компании. По адресу Летчиков 5/2 происходит утечка в подвале дома, то есть на внутридомовой трубе. Управляющая компания буквально сегодня 17 мая обратилась к нам с просьбой оказать содействие. Согласно обращению МУП Уфаводоканал произведет отключение воду на дом, чтобы управляющая компания смогла приступить к устранению утечки на сетях находящихся в их ведении», - пояснила менеджер по связям с общественностью МУП «Уфаводоканал» Мария Шерекина.

У людей сейчас два вопроса. Когда устранят течь в подвале и кто за платит за кубометры вытекшей воды? Жители дома решают, к кому именно обратиться, чтобы получить ответы.

17 мая