В Уфе жители одного из домов жалуются на сырость и холод в квартирах

Жители дома № 36 по улице Ульяновых жалуются на сырость и холод в квартирах. Они связывают это с прохудившимся фасадом здания, построенного в 1950 годы. Капитальный ремонт дома был положен в этом году, но его приостановили. По словам специалистов, здание - архитектурный памятник.

Если летом жителей этого дома одолевает плесень и сырость, то зимой добавляется еще и холод. По словам Нины Земцовой, в морозы комнатная температура в квартире не превышает 17 градусов.

«Зимой еще хуже - вообще плесени много вокруг полно. Сейчас просто все немного подсохло. А так постоянно вода здесь, плесень. Живем с обогревателями», - рассказывает житель дома №36 по улице Ульяновых Нина Земцова.

В прошлом году после выхода передачи «Уфимский городовой» на телеканале «Вся Уфа», здание включили в программу капитального ремонта по утеплению фасада. По словам жителей дома, «Региональный оператор республики Башкортостан» провел обследование состояния наружных стен.

«У нас из-за износа фасада сместилась точка росы в сторону квартиры. Поэтому при похолодании стены промерзают и естественно отсюда все беды: промерзание и сырость, и плесень. И что необходимо провести работы по утеплению фасада», - говорит старший по дому №36 по улице Ульяновых Александр Межибовский.

В марте этого года выяснилось, что строение - памятник архитектуры. Таких домов с уникальной лепниной в Черниковке 130. Они были построены в 1950 годы.

«В связи с тем, что дом является архитектурным наследием, требуется проведение особых экспертиз и выполнить работы по утеплению может только подрядчик, который имеет на это специализированную лицензию. Все это приведет к удорожанию работ. «Регоператор» ответил, что накопленных на доме средств на капитальный ремонт для этого недостаточно. В связи с этим ремонт может быть выполнен только при наличии дополнительного финансирования. Мы эту ситуацию на контроль возьмем», - пояснила специалист пресс-службы ОАО «Управление жилищного хозяйства Орджоникидзевского района Уфы Эльмира Гареева.

Жители дома возмущаются ведь решать вопрос с капитальным ремонтом надо скорее, покосившиеся балконы представляют опасность не только для владельцев квартир, но и для прохожих.

«Опасно для людей, которые идут по Ульяновых. А у нас внизу почтовое отделение. Туда очень много людей приходит, Причем это почтовое отделение Центральное по Черниковке. Не дай Бог, что-то случится», - продолжает Александр Межибовский.

Дом промерзает на протяжении 10 лет. Жители устали мерзнуть и дышать сыростью, поэтому замазывают стены, чтобы в жилье было теплее.

3 мая