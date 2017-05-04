В Уфе жители с трудом попадают в один из столичных дворов

Жители дома № 82 А по улице Калинина в микрорайоне Черниковка загнаны в тупик в прямом смысле этого слова. Попасть к себе во двор второй месяц они могут только пешком. Единственный въезд перекрыли. Люди винят рабочих, которые раскопали, а затем небрежно засыпали котлован.

Второй месяц как жильцы с надеждой поглядывают в окно - не сняли ли блокаду. С одной стороны дома въезда во двор нет - там проходит пешеходная дорожка, а где можно было проехать к подъездам, выкопали котлован, который, по словам людей, затем небрежно сравняли с землей, тем самым оставив лишь узкий проход для очень стройных и ловких пешеходов.

«Нам ходить вообще невозможно, мы обходили вокруг дома, там нельзя было ходить, падали, вот там были такие кочки высокие, что невозможно было проходить», - говорит жительница дома №82А по улице Калинина Ираида Иванова.

Обзвоны коммунальных организаций, говорят пенсионеры, чтобы узнать, кто отвечает за раскопки, ни к чему не привели. В результате в котлован даже упала женщина.

«Эти бабки то у них ноги болят, они вот ходят-ходят вот упали здесь, друг друга вытаскивали, здесь вообще вот такие кучи были, у нас там поменьше было еще более не менее, а здесь все толкали отсюда вот, здесь у нас не пройти», - рассказывает жительница дома №82А по улице Калинина Тамара Орехова.

Люди винят во всем сотрудников тепловых сетей, которые по их словам и заварили кашу.

Стоит отметить, что после звонка наших журналистов к дому оперативно прибыли сотрудники БашРТС, которые устранили недочеты. По их словам замена труб была запланированная, а сравнять котлован сразу не было возможности из-за того, что трактор мог увязнуть в грязи. Сейчас претензий ни у кого не осталось. Работа сделана. Жители довольны. Кроме того рабочие пообещали, что территорию благоустроят.

4 мая