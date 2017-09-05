В Уфе живет магнитный король

Врач-массажист местного гандбольного клуба занимается мемомагнетикой. Коллекцией из 750 штук практически полностью усыпан холодильник и стена на кухне. Причем только этим хобби мужчина не ограничивается.

«Я был в Санкт-Петербурге, мы были с командой. Я раньше работал в волейбольной клубе «Урал». Смотрю магнитик, прикольно. Вот он, кстати, Петр I. Я его купил. Вот эти магниты акриловые. Я их за магниты не считаю, потому что это как дешевка, пластик. А магнит должен быть оригинальным. Допустим вот тарелочка, Медведев, Путин, Сталин, глина, балалаечка. Я решил ремонтов заняться, позвал маминого брата. Салават зовут. Он от хоккея далекий человек. Он сделал выемку. По размерам подходит как раз. Интересно было, получится не получится. И получилась коробка», - говорит Игорь Жуков.

5 сентября

45 стран. В подсчете городов Игорь Жуков и вовсе со счета сбился. Магнитному царству уже десять лет. Если раньше сувениры располагались только на холодильнике, то теперь ими усыпана почти половина стены кухни. Специально для этого мужчина приобрел три защитных экрана для бани. А дала старт необычному хобби поездка в северную столицу.Потом второй, третий, четвертый. Так Игорь загорелся мемомагнетикой. Теперь в его коллекции около 750 магнитов со всего мира. Половина из них привезена мужчиной лично. Остальные же подарили родственники, друзья и знакомые. Если уфимец покупает их сам, то выбирает исключительно оригинальные. Для него главное не количество, а эстетика.Игорь - человек творческий. К примеру, на потолке этой же кухни красуется ледовый каток. Мужчина сделал копию хоккейной коробки "Уфа-Арены". Тут все как положено: по обе стороны ворота, бортики, разметка из самоклеющейся бумаги, табло, логотипы спонсоров и эмблема КХЛ. К созданию спортивно-концертного комплекса Игоря подтолкнул, сам того не подозревая, родной дядя.Хоккей Игоря интересовал с детства. До 18 лет он активно в него играл, потом стало некогда, но любовь к спорту осталась. Шесть лет назад мужчина даже собрал набор матрешек "юлаевцев", которые потом подарил хоккеисту Кириллу Кольцову. С ледовым катком на потолке Игорь Жуков скоро также попрощается. В связи с ремонтов придется его разобрать. Но уфимец не горюет, в планах у него еще много креативных проектов.