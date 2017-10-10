В Уфе живет восходящая звезда рэпа

Уфимец Ильшат Исламов претендует на победу в престижном для рэп-исполнителей проекте "Голос улиц".



Молодой человек прошел отбор, в котором участвовали 45 тысяч человек. На суд жюри конкурса Ильшат представил песню «Смол-Мысли». Как рассказал исполнитель агентству «Башинформ», заявку он отправил в самый последний момент и не надеялся на победу. Пока наш земляк набрал 331 голос. Поддержать уфимца может любой желающий - для этого достаточно зайти на сайт проекта "Голос улиц" и отдать свой голос за Ильшата Исламова. Сейчас среди сотни претендентов на победу в лидерах москвич Ашот Бабаян, на втором месте — Артем Чернатынский из Кишинева, на третьем — Александр Силантьев из Ставрополя. Главный приз, который обещают организаторы проекта, встреча с «Бастой» и 3 миллиона рублей.





12 октября