В уфимских школах подводят итоги

В Колонном зале Министерства сельского хозяйства республики чествовали лучших учеников столицы. Все они - победители и призеры олимпиад.

«Хорошее образование это ключ к счастливой, наполненной смыслом собственных открытий, жизни», - говорит ученик 9 класса уфимской школы №40, призер Всероссийской олимпиады по праву Георгий Белов.

Именно так относится к знаниям уфимский школьник Георгий Белов. Помимо школьных предметов девятиклассник дополнительно изучает государственные кодексы, литературу по праву и даже интересуется судебной практикой. Именно поэтому он принял участие во Всероссийской олимпиаде по праву.

«Самое сложное могу сказать из какой отрасли - это из бюджетного кодекса были вопросы, из градостроительного даже. Вот этого мы, конечно, не проходили, даже я не читал такой кодекс. Это наиболее сложные были вопросы», - продолжает Георгий Белов.

А вот десятиклассница Алиса Панчихина считает, что достичь высоких результатов можно, если изучать языки. Она заняла призовое место во Всероссийской олимпиаде по государственным языкам. Школьница показала хорошие знания башкирского.

«Во-первых, это язык моей малой родины республики Башкортостан. Я очень горда, что изучаю такой язык, который изучали Рами Гарипов, Зайнаб Биишева, Мажит Гафури. Я счастлива, что знаю и умею иногда разговаривать даже»,- сказала ученица 10 класса уфимской гимназии №111 Алиса Панчихина.

Сегодня Георгию и Алисе вместе с другими победителями и призерами Всероссийских олимпиад вручили грамоты и награды. Чествование лучших учеников стало в Уфе доброй традицией. И с каждым годом школьников, которые достойно представляют наш город на Всероссийском уровне становится все больше.

«Это говорит о том, о высоком уровне профессионализме наших педагогов, которые работают с нашими одаренными детьми. А сегодня мы чествуем наших обучающихся и педагогов и их родителей, хотим выразить слова благодарности за повседневный кропотливый труд», - заключил заместитель главы Администрации Уфы Сынтимир Баязитов.

Всего во Всероссийских олимпиадах приняли участие 70 тысяч уфимских школьников. В региональном этапе состязались порядка 450 учащихся. 19 из них стали победителям, и 150 - призерами.

22 мая