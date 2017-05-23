В уфимский сад Аксакова вернулись лебеди

Лебединая пара Сажида и Крис вернулись в пруд в уфимском саду имени С.Аксакова после зимовки.

На зиму пернатых переселяли в специальный теплый вольер в МУП по благоустройству территорий Кировского района столицы.

Лебедь Сажида – многолетняя обитательница водоема. Криса в прошлом году привезли из Челябинской области. Однако как только птиц выпустили в воду, парочка тут же уплыла в любимую часть пруда.

Специалисты по уходу за животными просят уфимцев не кормить пернатых, так как это может навредить их здоровью.

23 мая