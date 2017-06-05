В уфимском лагере «Черемушки» эвакуировали детей из-за пожарной тревоги

Ребятам и персоналу удалось покинуть здание за несколько минут. К счастью, пожар был условным. Ребята учились, как правильно действовать в случае возгорания.

Утро в лагере «Черемушки» началось с тревоги. Учебной. По легенде пожар возник в столовой. Под руководством вожатых все отряды быстро покидают помещение.

Быстро и слаженно дети и сотрудники покидают здание за две минуты. Вожатые пересчитывают ребят и докладывают начальнику лагеря о том, что все покинули корпус.

На место прибывают два пожарных расчеты. Условное возгорание тушат 8 человек личного состава.

«Проводили эвакуацию по действиям в случае пожара. Проверяли навыки, как у детей, так и сотрудников данного учреждения», - говорит начальник отделения отдела надзорной деятельности Уфы Айнур Акчурин.

По итогам учений все получили оценку «хорошо». В этом лагере безопасность ребят обеспечена на должном уровне.

«В этом году у нас первая смена. Началась она 2 июня. 203 ребенка и 20 человек персонала. Все эвакуировались в положенное время. Мы справились», - рассказывает начальник дол «Черёмушки» Гузаль Галина.

После эвакуации ребята еще раз повторили правила поведения во время пожара. На какой номер звонить, что делать, если загорелась одежда, нужно ли самостоятельно тушить пламя?

Цель таких учений - довести действия ребят до автоматизма, чтобы в случае реального ЧП, они не поддались панике и знали, что нужно делать. Подобные тренировки будут проводиться весь сезон, в каждую смену, во всех детских лагерях столицы.

5 июня