В Уфимском лимонарии поспели плоды бархатного банана

В нем необычно все - и цвет, и размер, и вкус.

В Уфимском Лимонарии внимание посетителей приковывает одно из редчайших и необычных растений - розовые бананы. В живой природе их можно встретить только если в джунглях Африки, Малайзии или в Южной Америки. Возможность увидеть воочию тропическое растение теперь появилась и в Уфе. Полюбоваться на него приезжают даже из других городов.





«Мы слышали про ваш лимонарий. Очень красиво. В столичном лимонарии разные виды бананов выращивают уже на протяжении 10 лет. Но именно Бархатные розовые бананы здесь появились совсем недавно», - говорит Вероника Бобкова.



Бархатный банан выращивают как декоративное растение. Во время цветения появляются множество миниатюрных розовых плодов по 7-9 штук в связке. При созревании банановая кожура лопается и раскрывается. И обнажается спелый плод.



Розовые бананы кардинально отличаются от жёлтых собратьев не только цветом, но и формой - по своим размерам оно намного скромнее. Да и само растение в высоту достигает не более полутора метров.



Известно, что розовый банан содержит в себе много крупных семян. Но к сожалению, узнать так ли это и какой розовый бархатный банан на вкус нам так и не удалось. По словам, сотрудников Лимонария, плодам ещё предстоит пройти лабораторную проверку. После чего, при положительном исходе, саженцы розовых бананов смогут купить все желающие.



Анастасия Платонова

27 сентября