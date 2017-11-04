В уфимском лимонарии собирают цитрусовые

В тропическом уголке Уфы – лимонарии - сотрудники начинают сбор цитрусовых.

Дачный сезон уже позади. Из даров садов и огородов опытные хозяюшки сделали заготовки на зиму. А вот в Уфимском лимонарии сезон урожая только начинается. Поспевает папайя, созрели лимоны. В этом году сотрудники планируют собрать свыше 20 тонн цитрусовых.



"Юбилейный", "Ташкентский", "Урман", "Салават", "Ляйсан", "Рука Будды" - в тепличном хозяйстве лимоны поспели на любой вкус и цвет. Вместе с тем, деревья еще продолжают цвести. Самый пик приходится на октябрь, но и сейчас они источают головокружительный аромат.





«Я конечно впечатлена. Такой аромат здесь стоит, очень много зелени, очень много лимонов в процессе созревания некоторые, некоторые зеленые. Незабываемые впечатления», - делится впечатлениями посетительница лимонария Венера Баймурзина.



Пока город готовится к холодам, в этом тропическом уголке жизнь словно только начинается. У уфимцев есть возможность увидеть в самом расцвете экзотические растения коллекционного фонда - пассифлору, которая считает родственником маракуйи, и плодового дерева мушмулы. В этом наряде растение останется до конца ноября.





«Мушмула японская или эриоботрия японская называется, она зацветет у нас обычно в октябре месяце, плоды в нашей теплице созревают где-то в январе. Они такие желто-оранжевые, размером где-то с абрикос, по вкусу немножко кисловатые», - говорит инженер по лесовосстановлению Уфимского лимонария Эльвира Билалова.

7 ноября

Зерна кофе, бананы, карликовые гранаты - урожай здесь обещает быть богатым. Правда, эти фрукты уфимцам отведать не удастся. Каждая собранная ягода идет в дело - на семена. А вот папайю, что уже начинает поспевать, и лимоны традиционно можно будет приобрести. К слову, горожане любят продукцию уфимского лимонария и с нетерпением ждут сезона урожая.