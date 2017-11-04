В уфимском лимонарии собирают цитрусовые

В тропическом уголке Уфы – лимонарии - сотрудники начинают сбор цитрусовых.
Дачный сезон уже позади. Из даров садов и огородов опытные хозяюшки сделали заготовки на зиму. А вот в Уфимском лимонарии сезон урожая только начинается. Поспевает папайя, созрели лимоны. В этом году сотрудники планируют собрать свыше 20 тонн цитрусовых.
"Юбилейный", "Ташкентский", "Урман", "Салават", "Ляйсан", "Рука Будды" - в тепличном хозяйстве лимоны поспели на любой вкус и цвет. Вместе с тем, деревья еще продолжают цвести. Самый пик приходится на октябрь, но и сейчас они источают головокружительный аромат.
«Я конечно впечатлена. Такой аромат здесь стоит, очень много зелени, очень много лимонов в процессе созревания некоторые, некоторые зеленые. Незабываемые впечатления», - делится впечатлениями посетительница лимонария Венера Баймурзина.
Пока город готовится к холодам, в этом тропическом уголке жизнь словно только начинается. У уфимцев есть возможность увидеть в самом расцвете экзотические растения коллекционного фонда - пассифлору, которая считает родственником маракуйи, и плодового дерева мушмулы. В этом наряде растение останется до конца ноября.
«Мушмула японская или эриоботрия японская называется, она зацветет у нас обычно в октябре месяце, плоды в нашей теплице созревают где-то в январе. Они такие желто-оранжевые, размером где-то с абрикос, по вкусу немножко кисловатые», - говорит инженер по лесовосстановлению Уфимского лимонария Эльвира Билалова.