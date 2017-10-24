В уфимском лицее создан класс инженерно-технологического направления

Познать робототехнику, программирование и компьютерное моделирование в стенах обычной школы. Фантастика теперь становится реальностью. В лицее № 155 создан класс инженерно-технологического направления. Далеко не детские термины семиклассники узнают с начала этого учебного года.На первый взгляд обычный урок в современной школе. Ребята сидят за партами с ноутбуками и слушают учителя. Но обучение здесь идет не по стандартной программе. Это класс инженерно - технологического направления.
«Я хочу изобрести такую машину с электродвигателем, которая не будет вредить природе и в то же время сможет преодолевать длинные расстояния и без подзарядки. Я бы хотела создать проект по установлению высокоскоростного ноутбука, который будет держать очень долгую зарядку», - рассказывают учащиеся класса инженерно-технологического направления МОУ СОШ № 155 Уфы Альбина Насибуллина и Софья Гасникова.
«Мне хотелось достичь большего, поэтому я пошел на тест, прошел его и, надеюсь, что в дальнейшем мне удастся достичь цели, которую я поставил еще в начале школы», - говорит учащийся класса инженерно-технологического направления МОУ СОШ №155 Уфы Эмиль Аскаров.
«Данная внеурочная деятельность реализуется с будущими университетами республики. Такими, как БГПУ имени Акмуллы, БГУ, Нефтяной университет, а также уфимское машиностроительное объединение. Такое производство, которое дети тоже могут посещать в рамках их внеурочной деятельности», - комментирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ СОШ №155 Уфы Сергей Михайлов.