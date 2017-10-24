В уфимском лицее создан класс инженерно-технологического направления

Познать робототехнику, программирование и компьютерное моделирование в стенах обычной школы. Фантастика теперь становится реальностью. В лицее № 155 создан класс инженерно-технологического направления. Далеко не детские термины семиклассники узнают с начала этого учебного года.

«Я хочу изобрести такую машину с электродвигателем, которая не будет вредить природе и в то же время сможет преодолевать длинные расстояния и без подзарядки. Я бы хотела создать проект по установлению высокоскоростного ноутбука, который будет держать очень долгую зарядку», - рассказывают учащиеся класса инженерно-технологического направления МОУ СОШ № 155 Уфы Альбина Насибуллина и Софья Гасникова.

«Мне хотелось достичь большего, поэтому я пошел на тест, прошел его и, надеюсь, что в дальнейшем мне удастся достичь цели, которую я поставил еще в начале школы», - говорит учащийся класса инженерно-технологического направления МОУ СОШ №155 Уфы Эмиль Аскаров.

«Данная внеурочная деятельность реализуется с будущими университетами республики. Такими, как БГПУ имени Акмуллы, БГУ, Нефтяной университет, а также уфимское машиностроительное объединение. Такое производство, которое дети тоже могут посещать в рамках их внеурочной деятельности», - комментирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ СОШ №155 Уфы Сергей Михайлов.

24 октября

На первый взгляд обычный урок в современной школе. Ребята сидят за партами с ноутбуками и слушают учителя. Но обучение здесь идет не по стандартной программе. Это класс инженерно - технологического направления.Тема урока - закон взаимодействия и движения тел. Та же физика, только здесь она глубже и увлекательнее. Не понаслышке это знают Альбина и Софья - соседки по парте сегодня и, возможно, дружные коллеги в будущем. В этом классе школьницы занимаются с самого открытия и уже сейчас знают, как воспользуются полученными знаниями.Альбина, Софья и еще три десятка ребят получили путевку в этот класс не только из-за своего желания. В прошлом году они проходили психологическое тестирование. Результат - повышенные инженерно-технические способности, которые теперь школьники развивают 4 раза в неделю.Дети уже обладают навыками компьютерного программирования. В своем возрасте они отлично знают, что такое геометрические объемные модели и более того - сами их создают. В скором времени свои наработки юные инженеры будут распечатывать на 3D принтере. Это устройство, робототехника и другое оборудование появятся в лицее после осенних каникул.Со временем класс может стать фабрикой вундеркиндов. И возможно среди этих ребят есть те, кто в будущем совершит не одну инженерную революцию.