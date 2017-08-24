В уфимском микрорайоне Сипайлово прошло собрание жильцов многоквартирных домов по улице Ковшовой

Эксперты общероссийского народного фронта провели встречу по вопросам благоустройства городской среды.



В один миг эти люди превратились в ландшафтных дизайнеров и строителей. Жители домов по улице Ковшовой, 6 и 8 стали непосредственными участниками процесса благоустройства своей дворовой территории. На повестке - вопрос участия в проекте "формирование комфортной городской среды". Следят за ходом событий активисты общероссийского народного фронта.





«Все, что связанно с комфортной городской средой: со своими домами, крышами, подъездами, это забота самих жителей», - говорит активист ОНФ Дмитрий Сорокин.



Интерес со стороны жителей к программе огромен, признаются общественники. Сами уфимцы готовы принимать активное участие, причем на всех этапах благоустройства. У многих есть готовые идеи.





«Многие дети с других дворов приходят. Хотелось бы обновить, чтобы и хоккейная коробка была новой и дополнительные качели», - комментирует Альфия Салимова.



Прием заявок для включения в программу по благоустройству на 2018-2022 годы в Уфе стартовал 14 августа. Но проблема заключается в том, что у людей не хватает объективной информации, признаются общественники. Поэтому эксперты проводят разъяснительную работу, чтобы добиться благоустройства дворовой территории.





«Сейчас жильцы должны пройти заочное голосование — пройти по квартирам, собрать подписи собственников, чтобы изъявили свое желание будут они участвовать или нет. С учетом процентов будет ясно, будет ли дом подавать заявку или нет», - рассказывает Гульнара Магасумова.



Как признаются общественники, за текущий год в Уфе в программу благоустройства попали жители больше 80 дворовых территорий. Проект предусматривает финансирование как со стороны республики и города, так и самих жителей. Последнее составляет незначительную сумму. С каждой квартиры потребовалось в среднем 500 рублей.





«Мы недавно делали на Карла Маркса такое собрание. В среднем на двор приходилось 75 тысяч, это где-то по 500 рублей на человека. 50 рублей в течение года — это незначительные деньги, но это подразумевает некоторое участие самих жителей», - заявил активист ОНФ Дмитрий Сорокин.



Заявки на участие в программе принимаются до 31 августа. Как признаются активисты, сроки могут продлить. Список проектов, которые будут в итоговой программе комфортной городской среды на 2018 год должен быть сформирован до конца текущего года. В него должны попасть дома по улице Ковшовой и кажется сами жители в этом не сомневаются.



Рафаэль Хакимов

24 августа