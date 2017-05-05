В Уфимском районе мост через реку Уршак закроют на ремонт

В муниципалитете прокомментировали, как будет организовано движение транспорта с конца мая до ноября этого года.





Мост через реку Уршак в Уфимском районе закрывают на ремонт. Движение будет ограничено с 25 мая до 1 ноября этого года. Об этом сообщили в администрации Уфимского района.



Во время ремонта будет действовать временная объездная дорога через деревню Енгалышево Чишминского района. И вот как прокомментировали планы по реконструкции телеканалу «Вся Уфа» в муниципалитете.





«Мост через реку Уршак, в районе спиртзавода населенного пункта Булгаково, поставлен на ремонт из-за ненадлежащего технического состояния конструкции проезжей части и габаритных параметров пропуска паводковых вод. Мероприятия по ремонту моста через реку Уршак проводится в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации», - говорит заместитель главы Администрации Уфимского района по вопросам жизнеобеспечения Михаил Ивлев.

Дамир Вахитов

5 мая