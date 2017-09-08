Накануне в Уфимском районе произошла серьезная авария - 3 человека погибли и еще 3 получили травмы. Об этом сообщает главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов.

11 сентября

Лоб в лоб столкнулись две иномарки «Тойота» и «КИА». Причины ДТП сейчас выясняют инспекторы ГИБДД. Известно, что от сильного удара погибли женщина-водитель «Тойоты», ее 3 пассажира доставлены в больницу. В «КИА» погибли водитель и пассажир. Удар, скорее всего, произошел на большой скорости, так как на снимках видно, что от автомобилей осталась лишь груда металла.