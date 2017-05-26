В Уфимском районе с 27 мая закроют мост через реку Уршак

Мост ежегодно подтапливается в период половодья, поэтому требует полной реконструкции.

Начало ремонтных работ было назначено на 25 мая. Но из-за сдвигов в графике дорогу Фомичево-Булгаково-Федоровка перекроют с завтрашнего дня. На время ремонта организован объезд через дорогу Фомичево-Енгалышево-Осоргино-Зубово. Окончание работ запланировано на октябрь текущего года.





«В рамках Проекта "Безопасные качественные дороги" нам выделили деньги на ремонт этого моста. В Настоящее момент мост этот аварийный. И уже сейчас проводятся работы по технологическому проезду. Параллельно с мостом прокладываются трубы, засыпается это все камнями и делается технологический проезд, но он не будет для простых жителей. Он будет для строителей. Официально, по заключенному контракту, у нас ремонтные работы продлятся до 1 ноября. Но мы будем стараться всеми силами, в две смены они будут работать, до 1 сентября сделать», - говорит представитель Администрации Уфимского района