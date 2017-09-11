В Уфимском районе в серьезное ДТП попала карета скорой помощи

Авария произошла на трассе Уфа - Белорецк. В результате происшествия три человека получили травмы.



По предварительным данным, автомобиль "Шевроле Кобальт" при выезде со второстепенной дороги на главную протаранил медицинский УАЗ. От удара карета скорой помощи опрокинулась на бок. В результате аварии оба водителя и 23-летний пациент, который находился в "скорой", получили травмы. Отметим, что врачи возвращались с вызова. Причины случившегося выясняются.









Еще одна авария произошла в Уфе на проспекте Салавата Юлаева. Недалеко от развязки на улицу Губайдуллина столкнулись сразу два легковых автомобиля и пассажирская «Газель». Во время ДТП ушибы получила автоледи за рулем «Шевроле».

Тем временем, на перекрестке улиц Пархоменко и Революционной столкнулись "Лексус" и «Мазда», которые двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель «Мазды». Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировано восемь серьезных аварий. В них 10 человек получили травмы.





12 сентября