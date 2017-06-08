В уфимской художественной галерее открылась выставка всероссийского смотра-конкурса в области декоративно-прикладного и народного искусства

На площади более 400 квадратных метров представлено более 600 работ молодых мастеров и художников из 40 регионов России.

Эти картины Павел привез из Сибая. Специально для выставки. Иконы святого Николая Мирликийского и Богоматери Казанской сделаны по уникальной методике.

«Эти работы делаются по-разному. Этот примерно 8 месяцев делал человек. Причем коллектив мастеров занимался. Если один человек будет делать одну картину, то будет делать это несколько лет», - говорит главный художник ООО УПП НХП «Артель» Павел Мурашкин.

Впервые в Уфе открылась уникальная выставка. «Молодые дарования» - это всероссийский смотр-конкурс в области декоративно-прикладного и народного искусства. Здесь представлены больше 600 работ из 40 регионов России. Собирали коллекцию около полугода.

«Выставки «молодые дарования» мы делаем больше 25 лет во всех городах и субъектах России. Ваша выставка — наш подарок республике за то, что в последнее время стали очень хорошо помогать традиционному промыслу республики. Очень хорошая выставка получилась. Мы хотим показать, как молодые ребята и девчонки работают над темой народно-художественного промысла», - сказал председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России Геннадий Дрожжин.

Коллекция российского хенд-мейда представлена обширно: здесь и роспись по дереву, и резьба по камню, также гжельский фарфор и многое другое. Как отмечают организаторы, проведение конкурса позволяет сохранять традиционные промыслы и секреты технологий.

«Я должен сказать, что в самые тяжелые годы, это 90 и начало нулевых, в Уфе всегда процветали народные промыслы. А последние 5-6 лет мы более системно начали работать в этом направлении. Выставка «Город мастеров» регулярно проводится в Уфе. Все народные праздники, которые проводятся на улицах и площадях столицы не обходятся без промыслов. Конечно, мы заинтересованы, чтобы искусство, ручная работа она процветала», - рассказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

«В каждый экспонат вложена душа художника. Безграничная фантазия. Замечательно, что во всей России, в каждом ее регионе, уголке сохраняют традиции, которые передаются из поколения в поколения. Мы сегодня видим, насколько богата наша страна, насколько духовно богаты наши мастера», - с радостью сказала министр культуры РБ Амина Шафикова.

Как отметили представители власти Башкортостана, сфера народного промысла требует особой поддержки, государство должно поддерживать творчество, как на федеральном, так и на региональных уровнях законодательно и предлагать налоговые льготы.

«Хочется сегодня знаменитую цитату сказать, что «красота спасет мир». В эпоху глобализации то, что нас отличает от всех народов мира может нас спасти: нашу страну, нашу республику, понимать, откуда мы пришли и куда идем», - заключила председатель комитета Госсобрания - Курултая РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Аиткулова.

Примечательно, что собранные изделия в Уфе выставляются впервые. Выставка в Уфе продлится до 2 июля. Дальше экспозиция будет презентована и в других городах России.

8 июня