В уфимской Нижегородке прошла масштабная уборка снега

Коммунальные работники Уфы вывезли снег из Нижегородки. В уборке участвовали 25 единиц техники.

До реки от улицы Благоварской рукой подать. Близость Белой повышает риски подтопления. 80-летняя Рабига Закирова вспоминает, что последние годы были спокойными, половодье не трогало их дома. Но в этом особо снежном году вряд ли удастся избежать «большой воды», предполагает пенсионерка. И поэтому вывозу снега пожилая женщина безмерно рада.

Нижегородский ландшафт далеко не равнинный. Расположенные в низине территории периодически подтапливаются. Для того чтобы не обострять ситуацию весной, в период паводка, коммунальщики уже сейчас, пока холода, предпринимают меры.

«Сегодня мы расположились на трех точках, которые особенно подтопляются в весеннее время: это Выгонная, 50; Благоварская, 54 и Нехаева. Это наиболее низкие отметки, где затруднен проезд легкового транспорта, а также движение пешеходов. Мы локально расширим эти места, вывезем по максимуму снега, сколько сможем вывезти за сегодняшний день, а затем продолжим работать в плановом порядке», — сказал начальник управления коммунального хозяйства и строительства Ленинского района Евгений Белов.

По данным коммунальщиков, в день из Нижегородки в среднем вывозится более 6 тысяч тонн снега — это около 100 КамАЗов.

Снега в этом году очень много, говорят жители Нижегородки. И без вмешательства властей им одним с предстоящими трудностями не справиться.

13 февраля

Айгуль Ташбулатова