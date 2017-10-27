В уфимской школе прошел урок на природоохранную тему

Уфа занимает лидирующие позиции в стране по сбору опасных отходов. За полтора года жители столицы сдали порядка двухсот тонн батареек и лампочек. Экологи считают, что таких результатов удалось добиться благодаря информированию населения. В частности, активно проводилась работа со школьниками. Урок на природоохранную тему прошел в школе № 26.В гостях у школьников эколята – герои, которые борются с экологическими проблемами. О существующих угрозах они рассказали и ребятам. Такие уроки в школе № 26 проводят регулярно.
«В школе проводится большая работа по воспитанию бережного отношения детей к природе. И одним направлением являются экологические уроки», - рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №26 Уфы Юлия Яруллина.
«Сейчас у нас остро стоит проблема загрязнения окружающей среды. Не просто мусором, а токсическими веществами, которые выделяют батарейки. Поэтому у нас задача - собирать не просто мусор, а экологически грамотно его собирать», - говорит педагог дополнительного образования Городского детского эколого-биологического центра Наталья Крупская.
«Сам проект нацелен на снижение антропогенной нагрузки, на повышение экологической культуры. Прежде всего хотим организовать раздельный сбор опасных отходов. К опасным относятся лампочки, батарейки, медицинские градусники, которые содержат тяжелые металлы», - сообщает руководитель всероссийского природоохранного социального проекта по РБ Евгений Абрамовских.
«Утилизация этого продукта требует специального оборудования, специальных емкостей. У нас этого нет. Но тем не менее, собираем, благополучно с этим проектом утилизируем», - заявил директор детского центра "Содружество" Калининского района Уфы Рамиль Хакимов.