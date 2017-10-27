В уфимской школе прошел урок на природоохранную тему

Уфа занимает лидирующие позиции в стране по сбору опасных отходов. За полтора года жители столицы сдали порядка двухсот тонн батареек и лампочек. Экологи считают, что таких результатов удалось добиться благодаря информированию населения. В частности, активно проводилась работа со школьниками. Урок на природоохранную тему прошел в школе № 26.

«В школе проводится большая работа по воспитанию бережного отношения детей к природе. И одним направлением являются экологические уроки», - рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №26 Уфы Юлия Яруллина.

«Сейчас у нас остро стоит проблема загрязнения окружающей среды. Не просто мусором, а токсическими веществами, которые выделяют батарейки. Поэтому у нас задача - собирать не просто мусор, а экологически грамотно его собирать», - говорит педагог дополнительного образования Городского детского эколого-биологического центра Наталья Крупская.

«Сам проект нацелен на снижение антропогенной нагрузки, на повышение экологической культуры. Прежде всего хотим организовать раздельный сбор опасных отходов. К опасным относятся лампочки, батарейки, медицинские градусники, которые содержат тяжелые металлы», - сообщает руководитель всероссийского природоохранного социального проекта по РБ Евгений Абрамовских.

«Утилизация этого продукта требует специального оборудования, специальных емкостей. У нас этого нет. Но тем не менее, собираем, благополучно с этим проектом утилизируем», - заявил директор детского центра "Содружество" Калининского района Уфы Рамиль Хакимов.

27 октября

В гостях у школьников эколята – герои, которые борются с экологическими проблемами. О существующих угрозах они рассказали и ребятам. Такие уроки в школе № 26 проводят регулярно.Специалисты рассказали детям, что нужно им сделать, чтобы не загрязнять почву и воздух. Нужно грамотно собирать бытовые отходы. Например, практиковать раздельный сбор мусора.В Уфе установлено порядка девятисот специальных экобоксов. Многие горожане поддержали идею. По словам организаторов проекта, за два года жители столицы собрали около двухсот тонн опасных отходов.Больше всего использованных батареек и лампочек было собрано в Калининском районе Уфы - около 800 килограммов.Ученики школы № 26 и своими силами помогают окружающей среде – изготовили специальные копилки. С начала года им удалось собрать в них около 100 килограммов батареек. Позже их передадут на утилизацию.Известно, что батарейки разлагаются в почве 110 лет. По подсчетам ученых, почти половина токсичных выбросов из всех бытовых отходов приходится на их долю. При этом одна пальчиковая батарейка, выброшенная в урну, может загрязнить примерно 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды тяжелыми металлами.