В Уфу прибыли участники автомобильного светопробега

Это уникальная социальная акция. Путешественники едут по России и отмечают неосвещенные участки дорог, чтобы привлечь внимание участников движения к проблеме.

Да будет свет! С таким призывом светопробег начинает свой путь в каждом городе России. Его цель отыскать буквально темные пятна на дорогах. Помогают в этом неравнодушные жители, которые делятся информацией о неосвещенных участках дорог с активистами.

«Люди скинули уже полторы тысячи сообщений со всей страны, потому что у нас акция не ограничивается теми городами, в которые мы приезжаем, мы собираем информацию везде, у нас вообще ни один город не соответствует по нормативам освещенности, везде свет либо тусклый, либо его просто нет, либо не работают фонари. Сейчас мы в Уфе, нравится город, в целом он освещен хорошо по сравнению с другими городами», - говорит координатор светопробега Сергей Кощеев.

Светопробег преодолел уже 10 тысяч километров, впереди еще столько же. Путь начали из Хабаровска, далее были Благовещенск, Чита, Иркутск, Пермь, Екатеринбург и другие города. Финишной точкой станет Казань. В каждом мегаполисе организаторы акции привлекают внимание к небезопасным участкам трасс, где из-за плохого освещения происходят смертельные ДТП.

«Для меня лично эта цель миссии близка, у меня несколько лет назад на темной дороге погиб друг. Наша задача не просто увидеть темные места и дороги, а наша задача пообщаться с людьми, принять от них жалобы, для того чтобы каждая жалоба была обработана, все по возможности было донесено до руководства и в дальнейшем было установлено современное световое оборудование», - сказал главный пилот светопробега Георгий Уразаев.

Между тем сообщить о тёмных улицах может любой житель. Найти страницу светопробега в социальных сетях. Каждое сообщение, уверены активисты, поможет сделать свой город светлее и безопаснее.

31 мая