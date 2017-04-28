В Уфу приехала Меган Вернер

Мотивировать и вдохновлять. В Уфу приехала 15-летняя Меган Вернер - автор молодежного бестселлера «Все зависит от тебя». Книга принесла ей небывалую популярность. Ее имя известно всему миру, а теперь девочку пригласили в турне по городам России.

Она говорит на одном языке с ровесниками со всего мира. И трудности перевода совсем не помеха. Юная писательница из Южной Африки Меган Вернер уверена, что всех подростков мира волнуют одинаковые проблемы. Этому и посвящена ее книга «Все зависит от тебя» - краткое пособие для всех, кто хочет сделать свою жизнь лучше. Автор мотивирует на развитие, доброту, силу и упорство в достижении целей. Ей было 13, когда она написала книгу. Такие глубокие познания она черпала на тренингах и встречах, куда родители брали ее с собой.

«Даже когда я была маленькая, мои родители брали меня с собой на различные семинары, выступления, лекции известных мотивационных тренеров, психологов. Кроме того, советы для книги я брала из личного жизненного опыта. Часто родители ошибаются, думая, что детям не интересно на таких лекциях. Даже если ребенок и не поймет всего, то он точно прочувствует атмосферу», - говорит автор книги «Все зависит от тебя» Меган Вернер.

В свои 15 Меган известный автор, модель, а также успешный коуч-тренер. На свои выступления она собирала залы до 5 тысяч человек. Она считает, что все ее победы - это заслуга и родителей. Отец девочки, Дэс Вернер, поделился с нашей съемочной группы секретами воспитания.

«Мы, как родители, стараемся показать Меган мир во всем его разнообразии. Чтобы ее знания не ограничивались школьной программой. Самое главное, нужно быть открытыми к общению. Нужно создать атмосферу, чтобы ваш ребенок не боялся подходить к вам со своими проблемами и вопросами. Нужно быть друзьями», - рассказывает отец Меган Вернер Дэс Вернер.

Сборник «Все зависит от тебя» многотысячными тиражами расходился на английском языке. Недавно переведен на русский. Свою книгу Меган презентует во многих городах нашей страны. Турне по России организовано Евразийской творческой гильдией.

Книга цепляет, наверное, тем, что она написана языком подростка для подростков. Возможно, то, что взрослым покажется прописными истинами, это учиться, не сдаваться, любить, делиться, не бояться не только учиться, но и не бояться учить, в том числе и взрослых. Но для подростков это хорошо тем, что это не назидательно, а на примере такого, же человека и сверстника.

В Уфе у Меган Вернер насыщенная программа. Она проведет мастер-классы для подростков, педагогов и психологов гимназий и школ.

28 апреля