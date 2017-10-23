В УГНТУ состоялось открытие именной лаборатории предприятия «Уфаоргсинтез»

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялось открытие именной лаборатории предприятия «Уфаоргсинтез» на базе кафедры «Нефтехимия и химическая технология». На торжественную церемонию открытия лаборатории были приглашены члены попечительского совета УГНТУ.

«Наличие такой лаборатории позволит студентам приходить более подготовленными к нам. Это первое. Второе, и самое главное - благодаря этой лаборатории студенты смогут обучаться базовым процессам нефтехимии, таким как перолиз, алкерирование и так далее», - комментирует генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез» Сергей Заруцкий.

«Устраиваться на работу с обычным набором знаний уже проблематично, работодатели повышают свой уровень требований к кадрам. Поэтому чтобы от этого процесса не отстать мы договорились о большой системе мероприятий, которые рассчитаны на многие годы», - рассказывает заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Фархад Самедов.

23 октября

Открытие именной лаборатории "Уфаоргсинтеза" стало продолжением плодотворного взаимодействия УГНТУ и компании «Башнефть» в деле повышения уровня подготовки студентов вуза к работе в условиях реального производства. Особенно важно это в нефтехимии, развитие которой занимает ключевое место в стратегии компании «Роснефть». Отрасль становится наукоемкой и высокотехнологичной, и появление подобных лабораторий позволит повысить квалификацию выпускников, следовательно и качество кадров для нефтехимии.Оборудование, которое установлено в лаборатории, не имеет аналогов в республике и в России. Здесь смонтированы 4 установки для изучения и проведения разных химических процессов. На базе уникальных исследовательских комплексов лаборатории планируется реализация совместных проектов по актуальным тематикам завода «Уфаоргсинтез» и перспективным направлениям науки и техники с привлечением сотрудников и студентов УГНТУ.Открытие лаборатории - часть комплексной работы «Роснефти» в области подготовки квалифицированных кадров. В начале сентября проектными институтами «Роснефти» и «Башнефти» в УГНТУ открыты профильные кафедры, специализирующиеся на цифровых технологиях разведки и добычи нефти. В комплексе открытие таких близких к производству научных подразделений помогают развивать образовательный кругозор и профессиональные навыки студентов нефтяного университета.