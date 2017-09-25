В Улан-Удэ обсудили современные тенденции развития муниципального телерадиовещания

Сегодня в Улан-Удэ прошел круглый стол «Современные тенденции развития муниципального телерадиовещания в России». Этот форум стал ещё одним шагом на пути к закреплению местных телеканалов на 22 кнопке в кабельных сетях. Участниками разговора в столице Бурятии стали не только руководители муниципальных каналов, но и представители региональной власти, депутаты Государственной Думы, активисты Общероссийского народного фронта.

Как закрепить за муниципальными телеканалами 22 кнопку в сетях кабельных операторов? Этот вопрос - вновь на повестке дня. Впервые он был поднят уфимскими журналистами в апреле этого года в Сант-Петербурге на форуме Общероссийского народного фронта. Инициатива вызвала большой резонанс не только среди сотрудников телеканалов.



К реализации проекта подключились представители ОНФ и депутаты Государственной Думы. А участниками нынешней встречи стали также представители руководства Республики Бурятия, и ряда надзорных ведомств. Сегодня муниципальные вещатели работают в условиях жесткой конкуренции с федеральными, проигрывая последним значительно и в части бюджетов, и доступности для зрителей. Спасает ситуацию только то, что зрители сами находят их. Обычным людям всегда интересно, что происходит в родном городе, на соседней улице.



Для продвижения идеи 22 кнопки в июне этого года в Уфе была учреждена Ассоциация Городских телерадиовещателей России. В июле она была официально зарегистрирована Министерством юстиции. Тогда же прошёл и форум в Краснодаре.Теперь настало время собрать на одной площадке телерадиовещателей восточной части нашей страны.



В следующем году Россия полностью откажется от аналогового телевещания и перейдет на цифровое телевидение. Сформированы два мультиплекса. Они состоят из общероссийских обязательных общедоступных каналов. Региональные телекомпании не вошли ни в один из мультиплексов, но отстояли себе место на двадцать первой кнопке в кабельных сетях. И они уже успели почувствовать все преимущества своего нового статуса.



Теперь по их примеру и, возможно, по схожей конкурсной процедуре, на 22 кнопку будут претендовать все муниципальные телеканалы, независимо от формы собственности.

25 сентября